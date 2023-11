Zabawki edukacyjne są tajemniczą nazwą na takie produkty, które mają w jak najlepszy sposób stymulować rozwój dziecka. Projektowane przez specjalistów, wykonywane z najbezpieczniejszych materiałów, przeznaczone do wpływania na konkretne obszaru mózgu dziecka, często wydają się być najlepszym rozwiązaniem.

Siła zabawek edukacyjnych często polega na ich odpowiednim przygotowaniu i dopasowaniu do etapu rozwojowego dziecka, co czasem bywa trudne dla rodzica. Warto jednak pamiętać, że dziecko potrzebę, żeby się rozwijać ma w sobie i będzie to robić niezależnie od ilości i jakości zabawek, które posiada.

Czym są zabawki edukacyjne?

Określenie “zabawka edukacyjna” w zasadzie nic nie oznacza. Może ono dotyczyć przedmiotów naprawdę solidnie wykonanych, takich które zaprojektowali specjaliści z zakresu rozwoju dziecięcego, ale równie dobrze pod tym szyldem można znaleźć kolejny grająco-świecący, plastikowy grat. Chcąc wybrać zabawkę, która naprawdę jest edukacyjna i która rzeczywiście będzie wspierać rozwój dziecka, najlepiej sięgać po takie, które pochodzą z atestowanych firm i posiadają opis tego, jak z nimi pracować i w jaki konkretny sposób wspierają rozwój dziecka.

Myśląc o przedszkolakach i starszych dzieciach, warto też zwrócić uwagę, że w dzisiejszych czasach coraz bardziej przesuwa się akcent z zabawek na aplikacje dostępne na smartfony, tablety i komputery. Często, zamiast kupować kolejny elektroniczny gadżet, warto po prostu poszukać aplikacji, która może pełnić jego funkcję.

Wszystkie zabawki czegoś uczą

Wiele zabawek, takich jak klocki, pluszaki czy małe figurki, nie posiada etykietki “edukacyjnych”. Tymczasem często jest tak, że to właśnie one najwięcej uczą dzieci. Jedną z ich największych zalet jest to, że nie są przeznaczone do stymulowania określonego obszaru działania i dzieci, dzięki wielkiej kreatywności i wyobraźni, wykorzystują je często w taki sposób, który w danej chwili wspiera je najbardziej.

Dzieci uczą się same

Spędzając długie godziny nad wyborem najlepszych, edukacyjnych zabawek dla dzieci, warto pamiętać o dwóch zasadniczych kwestiach. Po pierwsze dzieci uczą się same i nie potrzebują do tego specjalnej zachęty, wystarczy im w tym nie przeszkadzać. Mają one naturalną potrzebę rozwoju, którą będą realizować niezależnie od tego, jak drogie i wspaniałe zabawki uczące zapewnią im ich rodzice. Po drugie, żadna, nawet najlepsza zabawka, nie zastąpi dziecku żywego kontaktu z drugim człowiekiem.