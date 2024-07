Wypełnianie ankiet za pieniądze odbywa się przez internet. Jest to wygodny sposób na dorobienie do miesięcznej pensji. Dzięki temu, że odbywa się zdalnie, możesz odpowiadać na pytania ankietowe o każdej porze dnia i nocy.

Zaletą wypełniania ankiet jest możliwość wykonywania pracy wszędzie, gdzie jest internet (wifi jest dostępne prawie wszędzie). Praca odbywa się akordowo – ile wykonasz pracy, tyle zarobisz. Polecana jest przede wszystkim studentom, emerytom czy rodzicom przebywającym na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim.

Jakie ankiety uzupełnia się przez internet?

Wypełnianie ankiet zwykle polega na wyrażaniu opinii jako konsument na temat produktu lub usługi. Dzięki temu producent analizuje rynek zbytu, poznaje potrzeby potencjalnych lub już stałych klientów i zapoznaje się z nimi. Ankiety przesyłane są drogą e-mailową, dlatego warto często sprawdzać skrzynkę i usunąć zaporę antyspamową, ponieważ przez nią wiele zleceń może wpaść do zakładki spam.

Wypełnianie ankiet za pieniądze: wynagrodzenie

Wynagrodzenie za wypełnianie ankiet jest różnorodne, ale tutaj trzeba być szczególnie wyczulonym. Firmy prowadzące badania internetowe niestety w wielu przypadkach wypłacają kwotę dopiero po osiągnięciu pewnego pułapu – np. 50 zł. Niestety w wielu przypadkach jest to trudne do osiągnięcia, gdy za jedną ankietę można dostać niecałą złotówkę. Bywa też tak, że firmy wypłacają należne pieniądze w bonach, przez co nigdy nie otrzyma się fizycznie pieniędzy.

Praca jest kusząca, ponieważ nie wymaga dużego nakładu pracy, wysiłku fizycznego i można wykonać ją w domu, ale przed podjęciem się takiego zajęcia należy dobrze sprawdzić firmę, poczytać opinię na jej temat i zapoznać się z systemem zarabiania.