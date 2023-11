Reklama

Zakończenie szkoły to z pewnością najszczęśliwszy dzień w roku każdego dziecka. Nie można jednak zapominać, że dwa miesiące wakacji mogą przysporzyć rodzicom, którzy w tym czasie również pracują, sporo kłopotu. Jak zaplanować ten czas, aby zapewnić pociechom nie tylko odpoczynek i dobrą zabawę, ale również właściwą opiekę?

W zależności od wieku, dzieci mają różne potrzeby i oczekiwania. Również co do wakacji. Wolne od szkoły sprzyja kreatywności i realizowaniu tego, na co zazwyczaj nie ma czasu. Lato to czas na wyspanie się, schowanie podręczników do szafki, spotkania ze znajomymi i wyjazdy. Jeśli chodzi o rodziców - przygotowanie dobrego planu na lato jest nie lada wyzwaniem.

Dziecko samo w domu?

Jeśli mówimy o samodzielnym nastolatku, któremu można już zaufać, zgoda na spędzenie wakacji w mieście nie jest złym rozwiązaniem. Młodzież potrafi się świetnie zorganizować i skorzystać z lokalnych atrakcji. Obecnie w modzie jest sport i tzw. turnieje uliczne. Nastolatek coraz chętniej wsiada na rower, rolki, idzie pobiegać lub na siłownię. Z drugiej strony są gry i wspólna rywalizacja online. Uzależnienie od komputera jest jednak tym, z czym rodzic nie chce się pogodzić. Dlatego warto zachęcać “prawie” dorosłe dziecko do aktywności “w realu”, proponując i podsuwając różne możliwości.

Im mniejsza pociecha, tym gorszym pomysłem są wakacje w domu. Dzieci potrafią przeobrazić mieszkanie w istny poligon zabaw i doświadczeń. Pozostawione bez opieki zawsze stanowią źródło niepokoju pracującego rodzica. W tym wypadku wakacje trzeba zdecydowanie zaplanować. Sprawdzają się idealnie wyjazdy do dziadków i rodzinne wczasy z opcją animacji lub zajęć dodatkowych dla najmłodszych.

Wyjazd na obóz - który wybrać?

Jeśli decydujemy się wysłać dziecko na kolonie lub obóz, warto wcześniej przeprowadzić niewielkie rozeznanie w temacie. Przydatne są opinie innych rodziców - zwłaszcza co do wyboru organizatora lub warunków mieszkalnych w danym ośrodku. Idealnie jeśli dziecko ma szansę wyjazdu z kolegami z jednej klasy lub podwórka. To gwarancja nie tylko dobrej zabawy, ale też wzajemnej opieki dzieci. Dodatkowo można umówić się z pozostałymi rodzicami na wspólny transport, odwiedziny czy zakupy itp.

Zdecydowanie nie należy zmuszać dziecka do wyjazdu ani decydować za nie, który obóz wybrać - sportowy czy komputerowy. Nawet najmłodsi mają swoje preferencje, co do sposobu spędzania wolnego czasu i warto je uszanować. Rodzic musi służyć pomocą i wspierać. Wakacje to czas dzieci - czekają 10 miesięcy na lato. Warto zapewnić im dobre wspomnienia.