Drożdże piwne są efektem ubocznym produkcji piwa i są dużo bogatsze w wartości odżywcze niż drożdże piekarskie, mimo że nadal to właśnie te drugie częściej wypija się w postaci zalanego ciepłym mlekiem lub wodą naparu. Wiąże się to jednak z niebezpieczeństwem – aktywne drożdże piekarskie, których nie zabije się wrzątkiem, fermentują w przewodzie pokarmowym i powodują dolegliwości żołądkowe oraz jelitowe. Dlatego warto przekonać się do drożdży piwowarskich, które nie wymagają już obróbki termicznej.

Wpływ drożdży piwnych na cerę i włosy

Drożdże piwne zawierają witaminy z grupy B, które poprawiają kondycję skóry i włosów. Na skórę działają przeciwtrądzikowo, ujędrniająco i odżywczo, a obecny w drożdżach piwowarskich cynk jest niezbędny do prawidłowego wzrostu włosów. Cynk jest też cenny w leczeniu nadmiernie przetłuszczającej się i trądzikowej cery, dlatego drożdże piwowarskie są najlepszym suplementem diety dla nastolatków, którzy borykają się z nadaktywnością gruczołów łojowych. Witaminy z grupy B (zwłaszcza witamina B5 – źródło kwasu pantotenowego) wpływają na gospodarkę hormonalną organizmu i dzięki nim zmniejsza się wypadanie włosów i opóźnia się ich siwienie, natomiast witamina H, czyli biotyna, przywraca włosom sprężystość.

Drożdże piwne na odchudzanie

Witaminy z grupy B są też cennym uzupełnieniem diety odchudzającej. Biorą udział w rozkładzie i przemianie białek, cukrów i tłuszczów, a więc regulują przemianę materii. Nie bez wpływu na odchudzanie

jest także obecność w drożdżach piwowarskich chromu – dzięki temu, że reguluje on poziom cukru we krwi, zapobiega napadom głodu i zachciankom na słodycze. Poza tym drożdże piwowarskie zawierają tyle substancji odżywczych, że mogą pokrywać ich niedobory, które są częstym skutkiem ubocznym stosowania diet.

Drożdże piwne w leczeniu i zapobieganiu cukrzycy i hipoglikemii

Picie drożdży piwnych zaleca się chorym na cukrzycę i hipoglikemię ze względu na zawartość chromu, który wraz z insuliną ułatwia transport glukozy do wszystkich komórek organizmu. Niedobór chromu zaburza pracę tzw. czynnika tolerancji glukozy i doprowadza do wahań poziomu cukru we krwi, ale poprzez regularne spożywanie drożdży piwnych można uzupełnić niedobory chromu w organizmie i dzięki temu ustabilizować poziom cukru.

Wpływ drożdży piwnych na układ odpornościowy i nerwowy

Drożdże piwne zawierają też cynk i kwas rybonukleinowy, które wzmacniają zdolności obronne organizmu. Prócz nich w drożdżach znajdują się inne związki bioaktywne wpływające na układ odpornościowy, takie jak naturalny antybiotyk – malucidin, liczne enzymy, L-karnityna i selen. Dzięki drożdżom piwnym poprawia się również kondycja układu nerwowego. Zawarta w witaminie B12 kobalamina pomaga utrzymywać koncentrację, wpływa na nastrój i równowagę psychiczną.

Drożdże piwne a picie piwa

Liczne właściwości zdrowotne drożdży piwnych nie świadczą o tym, że picie piwa jest zdrowe. Co prawda, ten trunek nie może się obyć bez drożdży (podczas gdy gatunki piw bezchmielowych są dostępne), ale nie mają one żadnego wpływu na kondycję organizmu, ponieważ są to drożdże nieaktywne. Piwo podlega pasteryzacji, czyli obróbce termicznej, podczas której giną wszystkie obecne w nim bakterie, drobnoustroje i drożdże. Jedyne piwa, które zawierają aktywne drożdże piwne to piwa niepasteryzowane.

Suplementy diety na bazie drożdży piwnych

Aktywne drożdże piwne można dostać w aptekach w postaci suplementów w proszku. Zażywa się je trzy razy dziennie podczas posiłku – można posypać nimi jedzenie lub też rozpuścić w niewielkiej ilości soku czy wody. Alternatywą dla proszku drożdżowego są kapsułki, które także połyka się w trakcie jedzenia.

Przeciwwskazania i skutki uboczne

Drożdże piwne są niebezpieczne dla osób uczulonych na aminy biogenne. Mogą u nich wywołać migreny, podrażnienia i zaczerwienienia skórne oraz opuchliznę.