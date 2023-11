Niedobór witaminy C prowadzi do rozwoju szkorbutu. Choroba powoduje: krwawienia dziąseł, przebarwienia skóry oraz poważne problemy z gojeniem się ran. Niskie stężenie kwasu askorbinowego zwiększa podatność organizmu na infekcje oraz może powodować problemy z wypróżnianiem i bóle brzucha.

Witamina C ma szereg cennych właściwości, które wpływają na działanie całego organizmu. Kwas askorbinowy zwiększa odporność, przyspiesza proces gojenia się ran, zwalcza wolne rodniki a także pobudza produkcję kolagenu. Naturalna witamina C występuje głównie w: owocach cytrusowych, dzikiej róży, czarnej porzeczce, natce pietruszki i czerwonej papryce.

Niedobór witaminy C - objawy

Symptomy niedoboru witaminy C w organizmie często bywają mylone z objawami przeziębienia i grypy. Osoby z niewystarczającą ilością stężenia kwasu askorbinowego mogą odczuwać ciągłe zmęczenie, niezależnie od czasu poświęconego na sen, brak apetytu, ból głowy i mięśni a także ogólne złe samopoczucie. O niedoborze witaminy C świadczą również problemy z gojeniem się ran i krzepliwością krwi oraz skłonność do powstawania siniaków, nawet przy lekkim uderzeniu.

Niedobór kwasu askorbinowego - kto jest w grupie ryzyka?

Ryzyko wystąpienia niedoboru witaminy C w organizmie zwiększa się u osób chorujących na cukrzycę, nadciśnienie tętnicze oraz otyłość. Pacjenci z wymienionymi przypadłościami powinni szczególną uwagę zwrócić na suplementację kwasu askorbinowego i włączanie go do codziennych posiłków. Naturalna witamina C w dużych ilościach znajduje się w czarnej porzeczce, dzikiej róży, natce pietruszki czy cytrynie.

Niedobór witaminy C - skutki

Jednym z najpoważniejszych skutków niedoboru witaminy C w organizmie jest szkorbut. Choroba powoduje kruchość ścian komórek, co prowadzi do problemów związanych z krzepliwością krwi, powstawania przebarwień na skórze czy intensywnym krwawieniem dziąseł. Za małe stężenie kwasu askorbinowego prowadzi również do znacznego obniżenia się odporności, przez co organizm staje się bardziej podatny na różnego rodzaju infekcje i częściej choruje. Niedobór witaminy C może także powodować: problemy z wypróżnianiem się, bóle brzucha czy postępującą apatię.