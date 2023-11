Wegańskie kolorowe kluski – przepisy na buraczane kluski śląskie i jaglano-marchewkowe kopytka

Eksperymentowanie z tradycyjnymi smakami to dobry sposób na urozmaicenie tradycyjnych dań. Dodanie buraka do klusków śląskich sprawia, że nabierają pięknego różowego koloru, wyglądają i smakują świetnie. Jaglane kopytka z marchewką to propozycja dla osób na diecie bezglutenowej, które poszukują dla siebie alternatyw znanych i lubianych potraw.