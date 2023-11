Warsztaty kulinarne i kursy nie zawsze oznaczają gotowania w sterylnej, świetnie wyposażonej kuchni znanej restauracji. Coraz częściej najlepsi kucharze łączą je z dobrą zabawą, w którą angażują całe rodziny. Gotowanie jest w modzie, co udowadniają programy kulinarne.

Jeśli nie wyjeżdżasz nigdzie na długi weekend, a lubisz dobre smaki, sprawdź, czy w Twoim mieście nie są organizowane warsztaty kulinarne. Najlepiej na świeżym powietrzu i dla całej rodziny - w maju szczególnie doceniane są uroki przyrody i możliwość spędzania czasu w pięknych okolicznościach przyrody.

Gotowanie pod chmurką? Pomysł na weekend majowy

Weekend majowy już od kilku lat jest początkiem sezonu grillowania. To wręcz obowiązkowy element spędzanego z przyjaciółmi popołudnia. Potrawy z rusztu wcale nie muszą być nudne i tłuste. Za pomocą kilku trików można połączyć nowoczesne gotowanie z tradycją i lokalnymi produktami sezonowymi. Nie trzeba wertować książek kulinarnych ani zasobów internetu - znacznie lepiej zapisać się warsztaty grillowania. To pomysł dla całej rodziny na wspólne spędzenie majowego popołudnia. Co więcej, to również okazja, żeby późnej zaprosić przyjaciół na grilla i popisać się nowo zdobytą wiedzą.

Kursy organizowane są przez najlepszych szefów kuchni, którzy potrafią w łatwy sposób przekazać wiedzę na temat gotowania, a proste i dostępne produkty przekładają na niebanalne dania. Zazwyczaj zajęcia trwają około 3 do 4 godzin i kończą się oczywiście próbowaniem tego, co udało się przyrządzić. A grillować lubi każdy - mężczyźni traktują ruszt jako swoje królestwo, dla dzieci jest to świetna zabawa, a dla pań odpoczynek, bo to reszta rodziny będzie chciała grać pierwsze skrzypce.

Oczywiście szyki zawsze może pokrzyżować pogoda, dlatego warto wcześniej zorientować się czy organizator udostępnia kuchnię np. na wypadek majowego deszczu.

Gotowanie we dwoje. Sposób na romantyczny wieczór

Poznawanie nowych smaków to świetny przepis nie tylko na jedną z pierwszych randek, ale również dla rodziców, którzy oddali pociechy na majówkę do dziadków. W takiej sytuacji wybieramy smaki, które lubimy najbardziej lub których zawsze chcieliśmy spróbować. Wieczory sushi, kuchnia tajska, francuska czy po prostu warsztaty prawdziwej włoskiej pizzy - wszystko jest dozwolone. Majowy weekend to czas na nadrobienie zaległości we dwoje.

Gdzie znaleźć oferty? Nic prostszego, obecnie każde miasto ma swój fan page na portalu społecznościowym czy stronę internetową, gdzie informuje mieszkańców o wszelkich atrakcjach. Jeśli mamy ulubioną restaurację lub szefa kuchni, którego marzymy spotkać, wówczas można śledzić ogłoszenia na oficjalnych profilach. Ofert jest więcej niż się często wydaje i gwarantują naprawdę dobrą zabawę, zwłaszcza jeśli spędzamy weekend w mieście.