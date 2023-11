Dla wielu osób wyjazdy nad wodę stanowią nieodłączny element wakacji. Szczególnie lubią je ci, którym do szczęścia nie potrzeba niczego oprócz słońca. Niektórzy jednak od przysłowiowego „leżenia plackiem“ wolą aktywny wypoczynek. Ciekawą formą spędzenia czasu dla takich osób mogą być różne formy ciekawych gier i zabaw w wodzie.

Kilkugodzinne leżenie na pełnym słońcu może negatywnie odbić się na zdrowiu. Warto zatem korzystać z możliwości schłodzenia organizmu poprzez wejście do wody. Gry i zabawy mogą ten czas dodatkowo umilić, a w przypadku dzieci wydają się być pozycją obowiązkową. Oczywiście pod nadzorem rodziców.

Popozycje gier i zabaw w wodzie dla dzieci i dorosłych

Rodzaj aktywności w wodzie zależy od tego ile osób może wziąć udział w zabawie. Jeśli są przynajmniej dwie, to wystarcza, aby znaleźć coś dla siebie. Najbardziej popularne jest odbijanie piłki do siatkówki i rzucanie frisbee. Jeśli jednak chętnych do zabawy jest więcej, to i wachlarz możliwości jest większy.

Spędzanie czasu w wodzie można urozmaicić poprzez:

grę w piłkę wodną (w zależności od możliwości można grać na bramki albo na punkty zdobywane poprzez wykonanie danej liczby dokładnych podań),

zabawę w zbijaka,

grę w wodną odmianę tenisa (konieczne jest posiadanie zminiaturyzowanych rakietek i miękkiej piłki; największą frajdę sprawia gra w cztery osoby),

rzucanie piłką do ruchomego celu na wodzie.

Zaletą powyższych form aktywności jest to, że nie wymagają one szczególnych umiejętności. Ponadto samo przygotowanie do nich nie wiąże się z dużym wydatkiem - koszt zakupu piłki do siatkówki lub zestawu rakietek plażowych ze specjalną piłką, to koszt kilkunastu złotych.

Na co należy uważać podczas zabaw w wodzie?

Dzieci bawiące się w wodzie, niezależnie od głębokości, powinny robić to pod nadzorem rodziców lub opiekuna. Każdy powinien natomiast pamiętać o tym, aby nie wbiegać do wody prosto ze słońca. Może się to skończyć tzw. szokiem termicznym (reakcja organizmu na nagłą zmianę temperatury ciała), a ten stan stanowi bezpośrednie zagrożenie życia. Przed wejściem do wody dobrze jest delikatnie się nią polewać i powoli wchodzić głębiej.

Zabawa w wodzie absolutnie nie powinna odbywać się na dużych głębokościach. Lepiej zdecydować się na aktywność bliżej brzegu, aniżeli dalej, gdzie dno może być nierówne i stwarzać dodatkowe zagrożenie. Absolutnie niedozwolone jest natomiast wchodzenie do wody pod wpływem alkoholu.