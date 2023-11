Pływanie jest dyscypliną sportową, która przynosi wiele korzyści dla osób, które je uprawiają. Jedną z największych zalet pływania jest to, że przygodę z nim można rozpocząć na wczesnym etapie życia. Pierwsze wizyty na basenie mogą odbywać już 2-3 miesięczne maluchy. Stanowi to dobre przygotowanie przed zajęciami z instruktorem, które są skierowane do niemowlaków od 4-5 roku życia.

Z racji tego, że kilkumiesięczne dzieci nie mają pełnej świadomości swojego ciała i ich ruchy są bardzo przypadkowe, mogłoby się wydawać, że wizyty na basenie nie są najlepszym pomysłem. Tymczasem jest zupełnie odwrotnie. Kąpiele na basenie mogą bowiem przyczynić się do prawidłowego rozwoju malucha.

Jak przygotować siebie i dziecko do pierwszych wspólnych wizyt na basenie?

Już na początku należy zaznaczyć, że szacowany wiek niemowlaka, który może rozpocząć regularne pojawianie się na basenie (2-3 miesiące) jest umowny i może się różnić. Wszystko zależy od indywidualnych predyspozycji malucha i tempa jego rozwoju. Najlepiej, aby ostateczną decyzję w tej sprawie wydał lekarz pediatra, który zna ogólny stan zdrowia dziecka. Zawsze może on zlecić bardziej szczegółowe badania w celu upewnienia się, czy jest ono gotowe na zajęcia na basenie.

W przypadku większości 2-3-miesięcznych dzieci nie ma żadnych przeciwwskazań. Należy pamiętać, że podczas ciąży maluch przez kilka miesięcy przebywał w brzuchu, a wody płodowe były jego naturalnym środowiskiem. Dzięki temu przez kilka pierwszych miesięcy małe dzieci raczej nie boją się kontaktu z wodą i mają naturalne odruchy ułatwiające pływanie. Zanikają one około 6-8 miesiąca życia.

Poza wspomnianą konsultacją lekarską przed wizytą na basenie należy pamiętać o tym, aby:

zapoznać się z zasadami postępowania w przypadku zakrztuszenia dziecka wodą,

poznać prawidłowe techniki trzymania malucha w wodzie,

założyć niemowlakowi specjalne pieluszki,

nie przekarmić dziecka przed wizytą na basenie (wskazana godzinna przerwa po jedzeniu).

Zajęcia na basenie z instruktorem: na co zwrócić uwagę przy zapisach?

Pływackie kluby sportowe organizują zajęcia pływania dla kilkumiesięcznych dzieci z rodzicami. Najlepiej wybierać sprawdzone ośrodki posiadające dobre opinie i szczególną uwagę zwracać na to, czy zajęcia prowadzi osoba posiadająca kwalifikacje do pracy z niemowlakami. Zaufanie do trenera czy instruktora w kwestii bezpieczeństwa dziecka stanowi podstawę komfortowych i udanych zajęć. Każdy klub ma odgórnie ustalone zasady treningów dla najmłodszych i dlatego koniecznie trzeba zapoznać się z zapisami regulaminu. W kwestiach budzących wątpliwości należy zasięgnąć opinii pracowników.