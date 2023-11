Zaburzenia psychiczne niekiedy mogą być mylone z chorobami neurologicznymi. Jest to możliwe ze względu na podobieństwo objawów – w obu przypadkach mogą pojawiać się zaburzenia świadomości, koncentracji, a także omamy i halucynacje. Szczególnym typem choroby psychicznej, mylonej ze schorzeniami somatycznymi, jest nerwica lękowa.

Po zauważeniu pierwszych objawów, mogących sugerować chorobę o podłożu psychicznym, należy udać się do psychiatry. We wszystkich większych miastach działają ośrodki leczenia psychicznego, w których na bezpłatną wizytę specjalisty nie trzeba długo czekać. Jeśli psychiatra zauważy niepokojące objawy, mogące sugerować chorobę neurologiczną, skieruje pacjenta do neurologa i na specjalistyczne badania.

Zaburzenia psychiczne – objawy

Zaburzenia psychiczne to grupa niejednorodnych problemów, związanych z różnymi aspektami życia człowieka. Wyróżnia się wiele typów tych zaburzeń, różniących się od siebie objawami oraz grupą wiekową, w jakiej zazwyczaj występują. Zalicza się do nich m.in.: nerwicę, depresję, autyzm, ADHD, schizofrenię, chorobę afektywną dwubiegunową, demencję starszą oraz anoreksję (typ nerwicy natręctw). Najczęstsze z nich to zaburzenia nerwicowe, którym towarzyszy: silny lęk, napady paniki, wzmożone reakcje na sytuacje stresogenne oraz zaburzenia snu. Ponadto w wielu zaburzeniach psychicznych mogą pojawić się zawroty głowy, omdlenia, napady agresji oraz zaburzenia osobowości.

Choroby neurologiczne – jak je odróżnić od zaburzeń psychicznych?

Bardzo często choroby neurologiczne bywają mylone z zaburzeniami psychicznymi ze względu na podobieństwo niektórych objawów. W większości przypadków ciężkich chorób neurologicznych pojawiają się zawroty głowy, mrowienie kończyn, zaburzenia widzenia i mowy, problemy z koncentracją i orientacją w terenie. Oprócz tego mogą pojawić się takie symptomy, jak: zaburzenia osobowości, halucynacje czy napady agresji. Objawy te pojawiają się w przypadku stwardnienia zanikowego bocznego, choroby Parkinsona, choroby Alzheimera, zapalenia opon mózgowych oraz nowotworów. Podstawą w rozpoznaniu tych chorób jest konsultacja neurologiczna, przeprowadzenie pogłębionego wywiadu z pacjentem oraz wykonanie specjalistycznych badań neurologicznych.