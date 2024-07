Pytanie o to, jak poderwać chłopaka na imprezie, nurtuje wiele dziewcząt. Większość kobiet chciałaby, żeby było tak jak w filmach romantycznych: mężczyzna podchodzi, stawia drinka, później są tańce i wielka miłość. Jednak trzeba spojrzeć realistycznie – chłopcy też są nieśmiali, a duża ilość alkoholu może przeszkodzić w podrywie. Należy zatem wziąć sprawy w swoje ręce i poznać kilka trików pomagających w uwiedzeniu wybranka.

Reklama

Jak przygotować sie przed imprezą, aby wyglądać atrakcyjnie?

Dobrze dobrany strój oraz makijaż to podstawa skutecznego podrywu. Faceci są wzrokowcami, więc zwracają uwagę na to, jak dziewczyna jest ubrana i umalowana. Sukienka odsłaniająca zbyt wiele ciała może zostać uznana za wyzywającą i odstraszyć potencjalnych adoratorów. Strój powinien być dopasowany do figury i zwracać uwagę na to, co dziewczyny lubią w sobie najbardziej. Seksowne stroje są wskazane, jednak nie mogą być wulgarne. Ważne jest, aby swobodnie czuć się podczas tańca i podobać się sobie, ponieważ dobry nastrój wpływa na otoczenie. Na imprezie wskazany jest mocniejszy makijaż, lecz tak jak w przypadku ubrania – bez przesady. Należy podkreślić atuty (piękne oczy, wypukłe kości policzkowe, zgrabny nosek, ładny kształt ust), maskując niedoskonałości. Błyszcząca biżuteria również nie powinna razić w oczy i odciągać uwagi od innych kobiecych atutów.

Zobacz także

Znaki niewerbalne, które może dawać dziewczyna chłopakowi

W czasie tańca dziewczyna może zerkać na chłopaka co kilka chwil, by dać do zrozumienia, że jest zainteresowana jego osobą. Założenie włosów za ucho, delikatny uśmiech oraz przygryzanie wargi, przy jednoczesnym patrzeniu na mężczyznę to najprostsze sygnały. Jeśli chłopak również tańczy, można przysunąć się bliżej, tak by zwrócił uwagę. Niewskazane są natomiast głośne wybuchy śmiechu i nienaturalne zachowanie (patrzenie na telefon, odwracanie wzroku), które mogą jedynie odstraszyć.

Jak naturalnie zacząć rozmowę z chłopakiem na imprezie?

Obserwowanie mężczyzny (zwrócenie uwagi na styl ubierania się lub sposób tańca) pomaga dziewczynie zacząć rozmowę. Jeśli idzie sam do baru, a kolejka jest długa, można również udać się po drinka dla siebie lub koleżanki i spróbować nawiązać dialog na błahy temat, uśmiechając się delikatnie („Ale długa kolejka”, „Bardzo dużo ludzi przyszło”). W czasie konwersacji można również naturalnie zacząć naśladować chłopaka, tak by widział, że dziewczyna jest nim zainteresowana. Warto również przypadkiem szturchnąć chłopaka w czasie tańca lub poprosić o zapalniczkę (lepiej dla koleżanki, ponieważ nie wszyscy mężczyźni lubią palące dziewczyny). Na imprezie alkohol dodaje odwagi, jednak należy znać swoje granice, tak by dobrze się bawić.