Urojenia: skąd biorą się dziwne przekonania?

Urojenia to częsty objaw chorób psychicznych, m.in. schizofrenii paranoicznej czy Alzheimera. Są to przede wszystkim trudne do uzasadnienia, chorobliwe przekonania na temat otoczenia. Urojenia często są spowodowane chorobą alkoholową, zażywaniem narkotyków lub depresją.