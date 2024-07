Nie ma jednej typologii osobowości, która jednoznacznie by podzieliła ludzi na kilka grup. Podział na ekstrawertyków i introwertyków okazał się zbyt uproszczony. Dlatego najnowsze podziały typów osobowości są coraz bardziej rozbudowane i każdy może się z którymś zidentyfikować.

Reklama

Typy osobowości według Hipokratesa-Galena

Najbardziej popularny podział na typy osobowości sięga starożytności i zostało opracowane na podstawie teorii temperamentów Hipokratesa, do którego później nawiązywał Galen. Wedle niej ludzie dzielą się zasadniczo na cztery typy – melancholików, flegmatyków, sangwiników i choleryków. Wbrew obiegowej opinii, nie ma lepszych i gorszych typów osobowości – każda jest zupełnie inna i różnie odnajduje się w różnych sytuacjach, np. flegmatyk radzi sobie dobrze pod presją czasu, z kolei melancholik potrzebuje ciszy i spokoju. Poszczególne typy mają swoje mocne i słabe strony. Podobnie jak z introwersją i ekstrawersją, również te typy rzadko są bardzo wyraziste – częściej jeden z typów dominuje, ale można zauważyć u siebie zachowania charakterystyczne też dla innych, które mogą wynikać z socjalizacji i treningu różnych zachowań.

Typy osobowości według enneagramu

Do ciekawszych typologii należy enneagram, dzielący ludzi na 9 rodzajów osobowości. Wedle tego systemu człowiek przez całe życie należy do jednego typu i tylko w jego obrębie może się rozwijać. Każdy z nich ma przypisany jeden z głównych błędów, które popełnia w życiu oraz główną emocję, która mu towarzyszy. Krytycy enneagramu zarzucają mu brak naukowych badań i podobieństwo do numerologii, zwolennicy natomiast zwracają uwagę na możliwość integracji z zachodnią psychologią. Test można wykonać samodzielnie w internecie.

Inne typy osobowości – MBTI

Jungowska koncepcja ekstrawersji i introwersji została rozszerzona w popularnym wskaźniku MBTI, który służy określaniu jeszcze innych typów osobowości. Wyróżnia ich aż 16, ale nie szufladkuje jednoznacznie osób, tylko wskazuje na 4 rodzaje preferencji, które rozwijają się w ciągu życia. Test MBTI można znaleźć w internecie w angielskiej wersji językowej, warto jednak zrobić go u psychologa, ponieważ mamy pewność, że otrzymamy interpretację naszego konkretnego wyniku, a nie sztampowe wygenerowane komputerowo opisy. Wyniki MBTI bywają także przedstawiane w CV lub na rozmowie kwalifikacyjnej, by pokazać, że jest się odpowiednią osobą na dane stanowisko. Rekruterzy tego nie negują, ale i nie wymagają.

Zobacz także

Znajomość swoich mocnych i słabych cech, jaką daje nam opis naszej osobowości, jest bardzo ważne dla dalszego rozwoju. Samoświadomość natomiast to podstawa do tego, by odnaleźć swoje miejsce w świecie.