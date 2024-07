Burpees zajmuje tylko kilkanaście minut dziennie, ale jest wymagające. Trening można modyfikować, urozmaicając podstawowe ćwiczenie o przeskoki i nowe pozycje oraz przedmioty. Efekty burpees to spadek masy ciała, poprawa wydolności i rozbudowa oraz wyrzeźbienie mięśni brzucha, ramion, pleców, nóg i pośladków.

Zasady burpees: oddech, ciągłość, technika

Podczas wykonywania burpees najważniejsze są: prawidłowe oddychanie, technika i to, by ćwiczyć bez zatrzymywania się. Podczas treningu nie wolno się spieszyć, za to należy wykonywać ćwiczenia dokładnie, by angażować te mięśnie, które faktycznie mają brać udział w danym ruchu. Kluczowe jest poprawne oddychanie, ponieważ dzięki niemu trening jest wydajny. Istotna jest też regularność – ćwiczyć można codziennie, stopniowo zwiększając intensywność.

Burpees dla początkujących i zaawansowanych

Podstawowe ćwiczenie burpees składa się z pięciu elementów:

przysiadu,

wykopu do tyłu,

pompki,

powrotu do przysiadu,

wyskoku.

Jak prawidłowo wykonać burpees?

Stanąć prosto – to pozycja wyjściowa.

Zrobić przysiad, dotykając dłońmi podłoża. Całe stopy muszą przylegać do ziemi.

Wyrzucić obie nogi do tyłu, przyjmując pozycję do pompki.

Opuścić i unieść klatkę piersiową .

. Ponowie przybrać pozycję przysiadu.

Wstając, wyskoczyć i unieść ręce.

Osoby początkujące powinny wykonywać 4 serie po 2 minuty każda z 1-minutowym odpoczynkiem między seriami. Z czasem należy wydłużać czas ćwiczeń, a po osiągnięciu 3-minutowych serii można skracać przerwy. Zaawansowani mogą osiągnąć wynik 6 serii po 3 minuty i 30 sekund odpoczynku pomiędzy nimi.

Osoby zaawansowane mogą wykonywać także ćwiczenia urozmaicone, np. z boksowaniem, unoszeniem nogi do boku, skokami na przeszkodę lub do boku i w wielu innych wariantach.

Efekty burpees: spalanie tłuszczu, wzrost siły, poprawa kondycji

Przyspieszenie metabolizmu i szybsze spalanie tkanki tłuszczowej to efekty burpees utrzymujące się jeszcze przez długi czas po zakończeniu treningu. Ciągłość wykonywania ćwiczeń i prawidłowa technika znacznie poprawiają kondycję, oddychanie podczas wysiłku staje się coraz łatwiejsze, można wykonać większy wysiłek bez zadyszki. Efektem burpees jest też lepsze utrzymywanie równowagi, wzrost zwinności i siły. Podczas treningu pracują i rozwijają się mięśnie brzucha, ramion, nóg, pośladków oraz pleców. Te partie ciała staną się smukłe i zdecydowanie mocniejsze.