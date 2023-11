Tantra seksualna pozwala obudzić zmysły i namiętność pomiędzy kochankami. Jest sposobem na odzyskanie radości z cielesnego połączenia i wydłużeniem aktu miłosnego. Stosunek tantryczny nazywany jest także jogą miłości, w której osoby dążą nie tylko cielesnej ekstazy, ale też do uwolnienia zamkniętej w człowieku energii.

Tantra to zbiór ezoterycznych ksiąg hinduskich, które opisują praktyki seksualne. Spisano je ponad 2 tysiące lat temu, jako dialog pomiędzy małżonkami Śiwą i Śakti.

Na czym polega seksualna tantra?

Tantra seksualna nazywana jest także jogą miłości. To sposób duchowego i cielesnego rozwoju, w którym partnerzy są sobie całkowicie oddani. Ćwiczenia tantryczne uczą rozwijać własną duchowość przez bliskość z drugą osobą. Według założeń tantry duchowość, która jest zamknięta w człowieku (u podstawy jego kręgosłupa), musi zostać pobudzona i uwolniona, by mogła wypłynąć z naszego wnętrza i móc się wypełnić. Sposobem na jej uwolnienie jest cielesna ekstaza. Mimo że tantra nie przynosi natychmiastowych efektów, wzbogaca seksualność partnerów i pomaga budować pomiędzy nimi harmonię i namiętność. Seks tantryczny koncentruje się na dotyku, który pozwala zwiększyć intymność i rozkosz. Podczas stosunku tantrycznego orgazm jest elementem ważnym, ale nie najważniejszym. Kochankowie dochodzą do niego długo i cierpliwie. Najważniejszym pierwiastkiem seksu tantrycznego jest bliskość partnera i doznania duchowe.

Yab-Yum jedna z pozycji seksu tantrycznego

Stosunek tantryczny uczy, że seks jest doznaniem energetycznym, a nie wyłącznie fizycznym. Dlatego przed rozpoczęciem miłosnych igraszek należy zadbać o właściwy klimat. Kochankowie powinni zatroszczyć się o przestrzeń, wprowadzić się w stan relaksu, włączyć spokojną muzykę i zapalić świece zapachowe. Sam akt miłości powinien być poprzedzony namiętnym masażem. Delikatny dotyk ciała pobudzi zmysły i zintensyfikuje doznania. W pozycjach tantry ważny jest kontakt wzrokowy, który pomaga utrzymać intymność na wysokim poziomie i wzbudza poczucie odpowiedzialności i bliskości z drugą osobą. Jedną z pozycji tantry jest Yab-Yum, w której mężczyzna siedzi na krześle (lub w układzie ciała przypominającym siedzenie na krześle) a kobieta siada na nim, oplatając nogami plecy swojego partnera. Ważnym elementem pozycji Yab-Yum są wyprostowane plecy, swoboda i luźna, zrelaksowana sylwetka.