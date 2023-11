Reklama

Remont domu czy mieszkania wiąże się nie tylko z poświęceniem czasu, ale też sporymi wydatkami. Jeżeli jednak ktoś nie chce lub nie może wydawać większej gotówki na zmiany wnętrza, to może spróbować zrobić to w ekonomiczny sposób. Tanie odświeżenie pokoju nie jest trudne, ale wymaga poświęcenia więcej czasu aniżeli w przypadku zlecenia prac fachowcowi.

Oba rozwiązania mają swoje plusy i minusy. Powierzając remont osobie specjalizującej się w tym oszczędzamy czas, natomiast decydując się na jego wykonanie samemu - pieniądze.

Kiedy zdecydować się na samodzielny remont pokoju?

Przed podjęciem decyzji warto przekalkulować, która z opcji bardziej się opłaca. W niektórych przypadkach może bowiem okazać się, że remontowanie na własną rękę będzie na tyle długie, że poświęcając czas kosztem zawodowych obowiązków, wcale nie będzie tańsze od wzięcia fachowca. Wszystko zależy od dziennych zarobków, potrzebnego czasu na remont oraz ewentualnej ceny za usługę specjalisty.

Jeżeli uznamy, że najtańszą opcją będzie remont wykonywany własnymi siłami, to na początek wskazane jest określenie budżetu i zakresu prac. Ekonomiczne odświeżenie pokoju może obejmować:

malowanie ścian,

wymiana tapicerki w kanapie (to należy zlecić firmie specjalizującej się w tym),

wymiana żyrandola i karnisza,

pomalowanie starych mebli.

Jeśli chodzi o malowanie ścian, to należy dokładnie zmierzyć całe pomieszczenie w celu określenia ilości farby potrzebnej do pomalowania. Zasada obliczeń jest prosta: sumę długości wszystkich ścian należy pomnożyć przez wysokość pomieszczenia. Do tego oddzielnie należy zmierzyć powierzchnię sufitu. Osoby, które nie są pewne swoich wyliczeń mogą udać się do sklepu z wymiarami ścian i poprosić o pomoc sprzedawcę.

Dekoracje - istotny element upiększania wnętrz

Inspiracji i najnowszych trendów wnętrzarskich najlepiej szukać w specjalistycznych magazynach i na stronach internetowych specjalizujących się w tej tematyce. Właśnie tam można znaleźć wiele ciekawych elementów dekoracyjnych, które nie muszą być drogie, a znacząco wpłyną na wygląd pokoju. Sporą popularnością cieszą się takie dekoracje wnętrz, jak:

