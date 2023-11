Świecznik adwentowy to jedna z najpopularniejszych tradycji okresu przedświątecznego. W dawnych czasach na ołtarzu ustawiano siedmioramienny świecznik, który miał przypominać o śmiertelności ludzkiej. Dzisiaj wieniec adwentowy ze świecami symbolizuje drogę ludzkości do zbawienia. Jak zrobić świecznik adwentowy DIY?

Świecznik adwentowy - co symbolizuje?

Siedmioramienny świecznik

Jedną z ludowych tradycji adwentowych był ustawiany na ołtarzu siedmioramienny świecznik. Każda ze świec oznaczała inną postać:

króla

biskupa,

senatora,

ziemianina,

rycerza,

mieszczanina,

kmiecia.

Zapalne świece miały przypominać ludziom, że każdy jest śmiertelny, bez względu na pochodzenie, klasę społeczną czy wielkość majątku. Podczas obrządków świece były zapalane, a reprezentant każdego ze stanów wypowiadał słowa: "Jestem gotowy na sąd Boży".

Wieniec adwentowy ze świecami

Każda część wieńca adwentowego ma ukrytą symbolikę. Okrągły kształt stroika oznacza jedność i nieskończoność. Jest metaforą ciągłości, powtarzającego się cyklu pór roku oraz wieczności Boga. Zielone gałązki, którymi oplatamy wieniec, symbolizują życie wieczne i nadzieję. Czerwone i fioletowe nawiązują do miłości Bożej, pokuty i nawrócenia. Największe znaczenie mają 4 świecie adwentowe, które przedstawiają 4 tygodnie adwentu i najważniejsze momenty na drodze do zbawienia.

Inną popularną tradycją okresu przedświątecznego są kalendarze adwentowe.

Znaczenie świeć adwentowych:

Świeca Proroka - zapalana w pierwszą niedzielę Adwentu, przypomina proroków zapowiadających nadejście Mesjasza,

Świeca Betlejem - zapalana w drugą niedzielę Adwentu, symbolizuje miejsce w którym narodził się zbawiciel,

Świeca Pasterzy - zapalana w trzecią niedzielę Adwentu, na pamiątkę pasterzy, którzy pierwsi ujrzeli Jezusa i roznieśli dobrą nowinę,

Świeca Aniołów - zapalana w ostatnią niedzielę Adwentu, nawiązuje do aniołów, które objawiły się pasterzom i ogłosiły narodziny Jezusa.

Świecznik adwentowy - jak zrobić świecznik adwentowy DIY?

Tak naprawdę przygotowanie świecznika adwentowego jest bardzo proste, ogranicza nas jedynie wyobraźnia.

Do przygotowania stroika adwentowego potrzebne będą:

4 świece,

klej,

podstawka (może być np. wycięty karton),

szyszki,

zielone gałązki,

czerwone i fioletowe wstążki,

zimowe przyprawy, np. anyż, cynamon,

gwiazdki z papieru,

złoty flamaster.

Z kartonu wycinamy okrągłą podstawę do słoika, można go również przygotować na ozdobnym talerzu lub okrągłej tacy. Każdą świecę oplatamy wstążką, do której przyczepiamy gwiazdę z numerem świecy, od 1 do 4. Na środku podstawy ustawiamy lub przyklejamy świece adwentowe. Na około układamy lub przyklejamy ozdoby - szyszki, gałązki, zimowe przyprawy. Możemy wybrać jeden rodzaj ozdób lub użyć wszystkich.