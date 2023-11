Kalendarze adwentowe to wyjątkowa tradycja świąteczna, która pozwala na wprowadzenie do domu magicznego, bożonarodzeniowego klimatu. Pierwsze tego typu przedmioty powstały już w XIX wieku, jednak wyglądały zupełnie inaczej niż dzisiejsze kalendarze. Sprawdź, gdzie kupić i jak zrobić samodzielnie kalendarz adwentowy.

Kalendarz adwentowy - skąd się wziął?

Kalendarz adwentowy został wymyślony najprawdopodobniej w połowie XIX wieku. Stworzyli go niemieccy protestanci - luteranie. Miał on budować emocje związane z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia. W tych czasach kalendarze adwentowe przygotowywano na kilka sposobów. Pierwszym z nich było wieszanie codziennie obrazka związanego z narodzinami Chrystusa. Można było również każdego dnia zapalać jedną świecę adwentową. Najprostszą formą kalendarza było rysowanie na drzwiach 24 kresek i skreślanie po jednej. Niekiedy przez cały grudzień wkładano po jednym źdźble siana do szopki aż do dnia świąt. Z kolei na początku XX wieku pojawiły się pierwsze kalendarze w formie drukowanej.

Kalendarz adwentowy w postaci pudełka z czekoladkami wprowadził do sprzedaży drukarz Gerhard Lang. Kiedy był mały, jego mama wpadła na wspaniały pomysł, żeby na kartonie napisać 24 cyfry i ułożyć przy nich biszkopty. Dzięki temu chłopiec sam mógł odliczać dni pozostałe do świąt Bożego Narodzenia.

Kalendarz adwentowy - gdzie można go kupić?

Dzisiaj kalendarze adwentowe można kupić w przeróżnej formie. Najbardziej popularną formą oczekiwania na święta jest kalendarz czekoladkami w kształcie świątecznych symboli. Można je znaleźć praktycznie w każdym większym sklepie spożywczym czy sklepie ze słodyczami.

Od kilku lat coraz popularniejsze są kalendarze z innymi przedmiotami: kosmetykami, świecami zapachowymi, figurkami z filmów czy biżuterią. W internecie można znaleźć naprawdę duży wybór kalendarzy w różnym stylu i tematyce.

Coraz częściej odchodzi się od kalendarzy z rzeczami materialnymi i wraca do jego pierwotnego przeznaczenia. Można zamówić kalendarze z historiami religijnymi, kolędami czy modlitwami.

Jak zrobić kalendarz adwentowy?

Aby przygotować kalendarz adwentowy diy, musimy się zaopatrzyć w małe pudełeczka lub torebeczki i pisaki. Każde pudełeczko opisujemy cyfrą od 1 do 24. Do środka tak na prawdę możemy włożyć wszystko: czekoladki, pierniczki, inspirujące cytaty, kosmetyki lub własnoręcznie przygotowane prezenty. Bardzo ciekawym rozwiązaniem są także kalendarze szyte z różnorodnych tkanin.

© B.M./Adobe Stock