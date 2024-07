Muffinki są proste i bardzo szybkie w przygotowaniu. Ich zrobienie zajmuje około pół godziny. Babeczki mogą być wyśmienitym deserem oraz wytrawną przekąską.

Napełniając foremki ciastem pamiętaj, by zostawić około 1 cm miejsca do wyrośnięcia. Do nakładania masy idealnie sprawdza się łyżka do lodów. Możesz to również zrobić zwykłą łyżką. Gotowe babeczki wyciągnij z formy i obróć „do góry dnem” lub ułóż na papierowym ręczniku do ostygnięcia.

Jeżeli nie masz papilotek, możesz zrobić je samodzielnie. Wystarczy, że z papieru do pieczenia wytniesz kółka o średnicy około 20 cm i wyłożysz nimi foremkę do babeczek.

Prosty przepis na ekspresowe muffiny śmietankowo-waniliowe z czekoladą

Składniki na około 18 babeczek:

1 szklanka mleka – najlepiej 3,2%,

2 szklanki mąki pszennej,

pół szklanki cukru,

tabliczka ulubionej czekolady, np. mlecznej,

1 małe opakowanie cukru waniliowego lub 10 kropel aromatu waniliowego,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

1 jajko,

pół szklanki oleju, np. rzepakowego lub kokosowego (nierafinowanego, który nada cudowny kokosowy aromat babeczkom).

Stopień trudności: łatwe

Czas przygotowania: 7-10 minut + 25 minut pieczenia

Sposób przygotowania:

1. Wszystkie suche składniki oraz cukier waniliowy lub aromat połącz w dużej misce. Dodaj jajko, mleko, olej i dokładnie wymieszaj.

2. Nakładaj ciasto do papilotek lub foremki na muffinki.

3. Do każdej (lub kilku – w zależności od preferencji) muffinki wrzuć kostkę czekolady.

4. Piecz w nagrzanym do 180 stopni Celsjusza piekarniku przez około 25 minut.

Przygotowane w ten sposób muffinki doskonale smakują na ciepło, ponieważ w środku jest rozpuszczona czekolada.

Prosty przepis na wytrawne muffiny – z suszonymi pomidorami, oliwkami i mozzarellą

Składniki na 4 porcje:

1 szklanka mąki pszennej,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

2 łyżki majonezu,

1 jajko,

1 ząbek czosnku,

pół szklanki mleka,

1 kulka mozzarelli,

około 20 suszonych pomidorów w oleju,

garść oliwek zielonych lub czarnych – bez pestek,

1 łyżeczka soli,

szczypta pieprzu,

1 łyżeczka suszonej bazylii lub kilka listków świeżej.

Stopień trudności: łatwe

Czas przygotowania: 10 minut + 30 minut pieczenia

Sposób przygotowania:

1. Połącz wszystkie mokre składniki w dużej misce. Dodaj mąkę, sól i proszek do pieczenia.

2. Pokrój mozzarellę, czosnek i odsączone z zalewy pomidory w drobną kostkę. Dodaj bazylię i wymieszaj z ciastem.

3. Przełóż ciasto do foremek na muffinki, w każdą włóż 1 - 2 oliwki.

4. Piecz w temperaturze 180 stopni Celsjusza przez około 25-30 minut.

Przygotowane w ten sposób muffinki są idealne jako drugie śniadanie lub kolacja. Wyśmienicie smakują również na ciepło, gdy ciepła mozzarella przyjemnie się rozpuszcza.

Smacznego!