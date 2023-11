Mango jest bardziej dostępne w Polsce w okresie jesienno-zimowym niż letnim. Wówczas jest nieco tańsze. Ze względu na delikatny, żywiczny smak, owoc ten znakomicie sprawdza się zarówno w deserach, jak i daniach wytrawnych. Można zrobić z niego pyszną rozgrzewającą zupę o orientalnym smaku oraz chutney – czyli dodatek do potraw i kanapek.

Kupując mango, należy zwrócić uwagę na to, czy jest dojrzałe. Powinno być miękkie, ale nie tak, by na skórce pod naciskiem palca tworzyło się trwałe wgłębienie. Zbyt dojrzałe mango ma dużo włókien i mączysty smak. Lekko niedojrzały owoc jest znakomity np. do przygotowania chutney, ponieważ ma wyczuwalne lekko kwaskowe nuty.

Wegańska zupa-krem z mango, kolendry i imbiru

Składniki:

2 dojrzałe średniej wielkości mango, obrane ze skórki i pokrojone w kostkę,

kawałek świeżego imbiru – około 3-4 cm, starty na tarce – bez skórki,

300 ml bulionu warzywnego,

1/2 szklanki ugotowanej soczewicy czerwonej,

pół puszki mleka kokosowego,

sok z połowy limonki,

2 ząbki czosnku,

1 mała czerwona cebula,

olej,

łyżka masła orzechowego (gładkiego),

garść listków świeżej kolendry,

świeżo mielony czarny pieprz.

Stopień trudności: łatwe

Czas przygotowania: 30 minut

Sposób przygotowania:

Obierz cebulę i czosnek, pokrój drobno. Zeszklij cebulę na oleju (w garnku, w którym będziesz gotować zupę), pod koniec smażenia wrzuć czosnek i imbir i zdejmij garnek z ognia. Zalej całość bulionem, dodaj masło orzechowe, soczewicę i mango. Doprowadź do wrzenia.

Dodaj sok z limonki, sól i pieprz, gotuj przez około minutę, wlej mleko i dokładnie wymieszaj.

Zdejmij garnek z ognia, zblenduj zupę na gładki krem i ponownie zagotuj. Dopraw w razie potrzeby.

Zupę podawaj udekorowaną listkami kolendry.

Przepis na wegański ekspresowy chutney z mango i chili

Składniki:

1 średnio dojrzałe mango,

1 łyżeczka cukru trzcinowego,

1/3 łyżeczki sproszkowanej chili,

1 łyżka oleju kokosowego nierafinowanego lub innego, bardziej neutralnego w smaku np. rzepakowego,

¼ łyżeczki przyprawy garam masala,

szczypta soli,

1 ząbek czosnku.

Stopień trudności: łatwe

Czas przygotowania; około 15 minut

Sposób przygotowania:

Obierz czosnek i pokrój bardzo drobno i rozetrzyj go z solą na desce, używając boku noża.

Rozgrzej olej na patelni, dodaj garam masala i przez moment podpraż, następnie wrzuć pokrojone w bardzo drobną kostkę obrane ze skórki mango i czosnek.

Podsmażaj wszystko 1-2 minuty, dodaj pozostałe składniki i smaż przez około 3 minuty cały czas mieszając.

Zdejmij patelnię z ognia i przełóż chutney do słoiczków. Możesz podawać je na ciepło lub schłodzone.

Chutney z mango doskonale smakuje jako smarowidło do pieczywa, sprawdza się w roli dipu oraz dodatku do grillowanych warzyw i kotletów np. z kaszy jaglanej. Chutney przygotowany w ten sposób można przechowywać w lodówce przez około 3-4 dni.