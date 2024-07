Słony smak w ustach najczęściej spowodowany jest odwodnieniem organizmu, niedoborem witamin, wzmożoną produkcją łez lub infekcją jamy ustnej. Rzadko jest on powodem poważnych zaburzeń chorobowych.

Najczęstsze przyczyny słonego smaku w ustach – odwodnienie, leki, infekcja jamy ustnej

Do najczęstszych przyczyn posmaku słonego w ustach należy odwodnienie organizmu. Odwodnienie może być skutkiem zbyt małej ilości płynów dostarczanych do organizmu lub częstej potliwości. Słony smak śliny może być objawem towarzyszącym niektórym chorobom, np.: infekcji jamy ustnej, zapaleniu zatok z wysiękiem do gardła, choroby ślinianek (np. choroba Sjögrena). Jego przyczyną może być także wzmożona produkcja łez oraz zażywanie niektórych leków (np. chemioterapii lub leków stosowanych przy chorobach tarczycy). Na problem najczęściej skarżą się osoby palące tytoń. Przykry posmak może być sygnałem niedoboru witamin lub krwawienia (np. z dziąseł), w wyniku którego ślina nabiera metalicznego lub słonego smaku.

Dalsze przyczyny słonego smaku w ustach – niewydolność nerek, choroby neurologiczne

Słony smak w ustach rzadko jest przyczyną poważnych zaburzeń. Jednak jeżeli objaw utrzymuje się dłużej niż kilka dni (3-5) należy zgłosić się do laryngologa, dentysty lub lekarza rodzinnego. Do jego dalszych przyczyn należy zaliczyć choroby neurologiczne takie jak: migrena, stwardnienie rozsiane czy padaczka. Niekiedy jest on symptomem niewydolności nerek bądź zakażenia języka. Osłabiona praca nerek sprawia, że nerki niedostatecznie oczyszczają krew z substancji pozostałych po przemianie materii. W efekcie toksyczne substancje odkładają się w organizmie i negatywnie wpływają na pracę narządów wewnętrznych. Objawem niewydolności nerek jest również puchnięcie kończyn, senność i brak łaknienia.