Zupa to doskonały pomysł na szybki obiad. Popularną alternatywą dla domowej zupy jest błyskawiczna w przygotowaniu zupa instant lub zupa z mrożonki. Te łatwe w przygotowaniu propozycje są jednak często niekorzystne dla naszego zdrowia, a zawarte w nich składniki chemiczne mogą powodować kłopoty z trawieniem i otyłość. Zdrowe zupy z proszku powinny być przygotowane z warzyw suszonych naturalnymi sposobami, niedługo po zbiorze.

Polacy są rekordzistami w jedzeniu zup. Rocznie zjadamy ponad 100 litrów zupy – około 264 talerze zupy na osobę. Niestety nie każda z tych zup jest pełnowartościowym posiłkiem.

Domowa zupa – dlaczego warto ją jeść

Domowa zupa zawiera warzywa, przyprawy oraz mięso. Jest smaczna, pożywna i niskokaloryczna. To zdrowa porcja warzyw, która dostarcza witamin i składników mineralnych o naszego organizmu. Domowa zupa jest też dawką płynów niezbędnych organizmowi w ciągu dnia i błonnika, który w ugotowanych warzywach jest lepiej przyswajalny niż w surowych.

Najpopularniejsze zupy na szybko, czyli zupki chińskie

W ciągu jednego roku na całym świecie zjadane jest blisko 95 miliardów zupek chińskich. Oznacza to, że taka chińska zupka instant przynajmniej raz w tygodniu znajduje się w jadłospisie wielu osób. Składa się ona głównie z makaronu, do przygotowania, którego wykorzystuje się mąkę pszenną, sól, wodę oraz chemiczne środki spulchniające takie jak wodorowęglan sodu i wodorowęglan potasu. Z tych składników przygotowuje się pulpę, z której formuje się 30 metrowe nitki makaronu. Następnie są one gotowane w 100 stopniach Celsjusza przez 60 sekund, składane w kostkę i smażone w temperaturze 200 stopni. Częste jedzenie tego typu zupek sprzyja kłopotom z trawieniem, otyłości, obciąża żołądek i powoduje problemy z cerą, ze względu na zawarte w nich składniki chemiczne (np. glutaminian sodu) i dużą ilość soli (w jednej zupce chińskiej może znajdować się nawet 6 g soli).

Zupa na szybko z proszku – czy jest zdrowa?

Na sklepowych półkach dostępne są różnego rodzaju zupy:

w proszku,

płynne (np. w kartonach lub plastikowych rękawach),

mrożone,

w kostkach,

koncentraty,

przeciery.

Tego typu gotowe produkty przygotujemy w zaledwie kilka minut, zalewając je gorącą wodą. Produkcja zup instant wymaga jednak wielu procesów fizycznych i chemicznych, po przeprowadzeniu których w produkcie zostaje niewiele wartości odżywczych. Każdy składnik zawarty w zupie w proszku jest utrwalany, suszony i mielony. Następnie wszystkie są ze sobą mieszane i wzbogacane dodatkami, takimi jak: substancje przeciwzbrylające (np. E 551) i przeciwutleniające (np. E 306). Dzięki nim proszek nie chłonie wilgoci i nie reaguje z tlenem obecnym w powietrzu. Często też warzywa i grzyby zastępowane są innymi produktami, np. zamiast prawdziwej fasoli w składzie zupy możemy znaleźć zdecydowanie mniej zdrową mąkę fasolową. Szczególnej ostrożności wymaga także zakup zup mrożonych, ponieważ niejednokrotnie już Inspekcja Handlowa znalazła w nich przeterminowany wkład. Mrożone warzywa są zdrowe i nadają się do zup, ponieważ podczas procesu zamrażania tracą tylko 20% wartości odżywczych. Należy jednak uważać, aby wsad w mrożonce ze sklepu nie miał już za sobą długiego terminu przydatności. Opakowanie takiej bezpiecznej mrożonki powinno być szczelne i mocne, a jego zawartość powinna się swobodnie poruszać po opakowaniu. Unikać powinniśmy tych mrożonek, których wkład jest zbity w jedną grudę, ponieważ oznacza to, że warzywa były już wcześniej rozmrażane i ponownie zamrażane. Mrożone warzywa powinniśmy też dokładnie obejrzeć przed wrzuceniem do garnka, aby upewnić się czy mają naturalny odcień i są świeże.

Jak kupić dobrą zupę w proszku?

Na rynku dostępne są także zupy produkowane z dobrej jakości warzyw, które suszone są naturalnie ciepłym powietrzem niedługo po zbiorze (w maksymalnie 8 godzinnym odstępnie czasowym). Tak ususzone warzywa nadają się do zjedzenia przez około 20 miesięcy, a ich smak wzbogacają wyłącznie naturalne przyprawy, kasze i makarony.