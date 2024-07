Semolina – gruboziarnista mąka, którą otrzymuje się z pszenicy twardej (durum). Semolina to jeden z najzdrowszych rodzajów mąki pszennej – skrobia uwalniana jest powoli, dzięki czemu dłużej pozostajemy syci. Sprawdzi się jako baza do wypieku chleba, ciast i słonych przekąsek, pizzy, makaronów, pierożków tortelloni itp. Zawartość popiołu to nie więcej niż 0,90%.