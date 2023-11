Sernik dyniowy na spodzie z kruchych herbatników to idealny wybór na jesienny deser. Jest niezwykle delikatny, rozpływa się w ustach, a dynia nadaje mu wyjątkowego smaku. Sekretem tego deseru jest dodanie serka mascarpone w proporcji 1:2 z twarogiem sernikowym. Dzięki temu ciasto jest niezwykle lekkie i puchate. Poniżej znajdziecie bardzo prosty przepis na sernik dyniowy.

Pieczona dynia to bardzo ciekawy i uniwersalny składnik. Można z niego wykonać wiele różnych dań i deserów. Świetnie nada się do kotletów, placków czy past kanapkowych. A także do babeczek i ciast dyniowych.

Przepis na sernik dyniowy

Składniki na sernik z dynią

1 kg twarogu sernikowego

500 g mascarpone

300 g pieczonej dyni

250 g cukru

1 budyń waniliowy

1 cukier waniliowy

4 łyżki mąki ziemniaczanej

4 jajka

sok z połówki cytryny

200 g herbatników

80 g masła

Jak zrobić sernik dyniowy?

Dynię należy upiec i zmiksować według tego przepisu na pieczoną dynię. Twaróg zmielić. Dodać dynię i mascarpone i zmielić mikserem na wolnych obrotach. Dodać cukier, cukier waniliowy, budyń, mąkę i jajka. Ponownie dokładnie zmiksować. Ciastka zmielić w malakserze. Dodać masło i zmielić jeszcze raz. Spód brytfanki lub tortownicy wyłożyć masą z herbatników i masła. Na to nałożyć masę serowo-dyniową. Piec przez około godzinę w 1800 stopniach góra-dół bez termoobiegu. Ciasto pieczemy do suchej wykałaczki. Wystudzić i posypać cukrem pudrem.