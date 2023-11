W scrapbookingu papier nakleja się na papier po to, by stworzyć wielowarstwową, przestrzenną kompozycję. To pracochłonne zajęcie, bo wymaga dopasowania do siebie drobnych elementów dekoracyjnych, ale pozwala stworzyć album idealny na przechowywanie dużej ilości pamiątek.

Reklama

Scrapbooking pozwala zatrzymać najpiękniejsze wspomnienia, zrelaksować się i rozwinąć kreatywność. Dzięki niemu można wykonać wspaniały prezent na święta lub urodziny.

Czym jest scrapbooking?

Scrapbooking (od ang. scrap – skrawek) jest rodzajem rękodzieła, które polega na samodzielnym tworzeniu i ozdabianiu albumów i notesów, a następnie umieszczaniu w nich zdjęć i drobnych pamiątek. Całość ma tworzyć przestrzenną kompozycję skrywającą w sobie wiele skarbów. Pomysł zrodził się dwieście lat temu w Stanach Zjednoczonych i do dziś jest tam jedną z najpopularniejszych form pracy kreatywnej.

Co jest potrzebne do scrapbookingu?

W scrapbookingu można wykorzystać wszystko, co lekkie i efektowne: różne rodzaje ozdobnego papieru (drukowanego dwustronnie i jednostronnie), tkaniny, koronki, kolorowe tusze, pieczątki, naklejki, koraliki, guziki, nity, dżety, wstążki, brokat, suszone kwiaty, piórka itp. Liczą się kreatywność, zdolności manualne, wyobraźnia przestrzenna i umiejętność wykonywania obliczeń. Stworzenie albumu na zdjęcia od podstaw wymaga dokładnego wymierzenia wszystkich papierowych elementów, to jednak zadanie dla bardziej wprawionych twórców sztuki hande made. Oprócz ozdób przydają się gadżety, które ułatwiają scrapbookingowe prace od strony technicznej, czyli shape cutter, dziurkacz, nożyczki, mocny klej do papieru i taśma dwustronna.

Jak wykorzystać scrapbooking w gotowym albumie na zdjęcia?

Reklama

Najpopularniejszą i jednocześnie najprostszą formą scrapbookingu jest ozdabianie gotowych albumów i notesów, które nabierają indywidualnego stylu po oklejeniu okładki i każdej kolejnej kartki tak, by korespondowały ze zdjęciami przeznaczonymi do wklejenia bądź włożenia w środek. Nadają się to tego tylko te z grubymi stronami (o gramaturze ponad 200). Najczęściej metodą scrapbookingu wykonuje się albumy tematyczne, a więc stworzone po to, by upamiętnić jakieś wydarzenie, np. ślub, podróż poślubną, narodziny dziecka. Cała sztuka polega na dopasowaniu elementów dekoracyjnych do motywu przewodniego. Pole do popisu jest naprawdę ogromne, bo działa wiele sklepów sprzedających rozmaite rodzaje materiałów do ozdabiania. Można nawet kupić tekturowe napisy okolicznościowe. Reguły wykonywania pracy są dowolne, a cała rzecz polega na kolażowym wyklejaniu i tworzeniu z bloku technicznego tzw. kieszonek, czyli miejsc, w których będzie można umieścić zdjęcia i tagi – ozdobne zakładki z miejscem na zapisanie notatki. W albumie wykonanym metodą scrapbookingu mogą się znaleźć bilety, znaczki pocztowe, wycinki z gazet – wszystko zależy od wyobraźni twórcy.