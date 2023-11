Niektóre rodzaje owoców morza, takie jak krewetki, można kupić w każdym supermarkecie, natomiast innych, np. ostryg, trzeba szukać u zaufanych dostawców. Świeże powinny być przechowywane w temperaturze 0–5°C, ponieważ bardzo szybko się psują.

Reklama

Owoce morza, czyli frutti di mare, goszczą na stołach całego świata. Nadają się do sałatek, past, sosów i zup. Najlepiej smakują dopiero wyłowione z wody, sprzedawane na targowiskach w nadmorskich miejscowościach.

Owoce morza: podział, charakterystyka

Istnieją dwa główne rodzaje owoców morza: skorupiak i mięczaki. Do pierwszej grupy należą m.in. kraby, raki, krewetki, homary, langusty, natomiast do drugiej – przegrzebki, małże, ostrygi, ośmiornice, kałamarnice, ślimaki, mule. Jako składniki diety owoce morza są bardzo cenne, ponieważ obfitują w łatwo przyswajalne białko (najwięcej w krewetkach i langustach), witaminy z grupy B, a także rzadkie minerały: fluor, jod, selen, cynk (ten ostatni przede wszystkim w ostrygach). Niestety, owoce morza często wywołują reakcje alergiczne, a jeśli pochodzą z zanieczyszczonych wód, mogą zawierać szkodliwe związki.

Owoce morza: występowanie, kupowanie

Frutti di mare w Europie mogą cieszyć się przede wszystkim mieszkańcy krajów oblewanych przez Morze Śródziemne, Północne i Irlandzkie. Więcej owoców morza wyławia się jednak z wód Morza Japońskiego, Karaibskiego, Atlantyku i Pacyfiku. W Polsce można dostać te głębinowe żyjątka z importu – bardzo rzadko w postaci świeżej, częściej mrożone lub konserwowe (w białym winie, rozmaitych sosach lub w zalewie naturalnej). Kupując je, trzeba być bardzo ostrożnym, ponieważ zjedzenie nieprawidłowo lub zbyt długo przechowywanych grozi poważnym zatruciem. Owoce morza w puszce należy zjeść w ciągu 24 godzin od otwarcia. Nieświeże frutti di mare zdradza przede wszystkim zapach. Jeśli żyjątka mają muszle, powinny one być zamknięte i wypełnione płynem, a po ugotowaniu same się otworzyć. Ceny owoców morza są bardzo zróżnicowane, zależą przede wszystkim od gatunku. Opakowanie najtańszych mrożonych krewetek (200 g) można dostać już za kilkanaście złotych, natomiast sprowadzenie żywych homarów kosztuje nawet 300 zł za kilogram.

Reklama

Owoce morza: gotowanie i inne sposoby obróbki

Owoce morza są łatwe do przyrządzenia, ponieważ nie wymagają długiej obróbki termicznej (5–7 minut). Przedłużenie tego procesu sprawia, że stają się gumowate. Można je gotować, piec, smażyć i grillować, a niektóre, tak jak ostrygi, nadają się do zjedzenia na surowo. Po ugotowaniu frutti di mare powinny ostygnąć w wywarze. Do owoców morza pasują czosnek, cytryna, natka pietruszki, chili, szafran, rozmaryn i tymianek. Zazwyczaj podaje się je z makaronem i popija białym winem.