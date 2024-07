Deskorolki różnią się ze względu na przeznaczenie sprzętu, kształt i sposób napędu. Można je podzielić na: klasyczne deskorolki, cruisery, longboardy, terenowe, waveboardy, deskorolki elektryczne i spalinowe. Cruisery sprawdzą się w jeździe po mieście, longboardy do zjazdu z górek, a mountainboardy nadają się do jazdy terenowej.

Każda deskorolka składa się z trucków, kółek i deski. Trucki umożliwiają montaż kółek do deski i sterowanie nią poprzez pochylenie w stronę, w którą zamierzamy skręcić.

Deskorolka klasyczna do jazdy po mieście

Klasyczna deskorolka to ta, którą najczęściej można spotkać na ulicy. Jest uniwersalna i często służy jako środek transportu. Umożliwia wykonywanie podstawowych trików. Wyposażona jest w metalowe trucki, umożliwiające skręcanie. Na rynku dostępne są modele z miękkimi lub twardymi kółkami. Miękkie nadają się do jazdy po mieście, ponieważ mają dobrą amortyzację. Twarde kółka sprawdzają się na powierzchniach w skateparkach. Mają dobrą przyczepność i pozwalają na ślizganie się po murkach. Długość i szerokość mierzona jest w calach. Wymiary klasycznej deski to zwykle od 7 do 9 cali (szerokość) i około 31 cali (długość). Zwykle na powierzchni deski znajduje się szorstki materiał, np. papier ścierny, który zwiększa przyczepność butów.

Deskorolka cruiser – miękka i zwrotna

Deskorolka typu cruiser jest przeznaczona do jazdy po mieście. Jej wielkość jest podobna do klasycznej deskorolki. Cruisery są bardzo zwrotne i mają miękkie gumki w truckach. Dzięki czemu jeżdżący ma możliwość szybkiej reakcji i ominięcia nawet nagle pojawiającej się przeszkody na drodze. Kółka w cruiserach są duże i miękkie. Ułatwia to jazdę po nierównościach, takich jak np. bruk. Cruiser to sprzęt, który nadaje się dla osób stawiających pierwsze kroki na deskorolce. Odmianą cruisera jest fishboard, tzw. fishka. Ten model jest krótszy i węższy niż cruiser. Fishki przeznaczone są wyłącznie do jazdy po twardych, równych powierzchniach. Są małe, lekkie i mieszczą się w plecaku. Ich zaletą jest duża gama kolorów, ponieważ deski te wykonywane są z plastiku. Cena cruisera to ok. 200 zł, a fishki ok. 80 zł.

Deskorolka longboard do szybkich zjazdów

Longboard to deskorolka o dużych gabarytach. Tradycyjnie ma ok. 1 m długości, ale niektóre jej odmiany są nawet dwukrotnie dłuższe. Longoboard umożliwia stabilną i pewną jazdę. Ma miękkie i duże koła, które zapewniają przyczepność i umożliwiają jazdę w różnych warunkach. Longboard jest przeznaczony do zjazdów – stąd jego podobieństwo do snowboardu. Cena longboardu to ok. 200 zł.

Deskorolka elektryczna

Elektryczna deskorolka to innowacyjny środek transportu. Napędzana jest silnikiem elektrycznym, którego moc sterowana jest zwykle za pomocą pilota. Deskorolki elektryczne pozwalają na przejazd ok. 25 km. Ich maksymalna prędkość to ok. 10 km/godz. Ich atutem jest możliwość naładowania akumulatora za pomocą ładowarki sieciowej podłączonej do standardowego gniazdka. Cena deskorolki elektrycznej to ok. 1500-2000 zł.

Mountainboard – deskorolka terenowa

Mountainboard to deskorolka terenowa. Pojazd jest połączeniem deskorolki i snowboardu. Jest dłuższy od tradycyjnej deskorolki. Ma 8 calowe, pompowane koła, których felgi są wykonane z lekkich stopów. Duży bieżnik na oponach zapewnia przyczepność i bezpieczeństwo. Mountainboard nadaje się do trudnych terenów, np. zjazdów z górskich stoków czy przejażdżek po nadmorskich plażach. Cena mountainboardu waha się od 600 do 2000 zł.

Deskorolka na dwóch kółkach – waveboard

Waveboard to deskorolka, która ma dwa kółka. Koła obracają się o 360º, co umożliwia jeżdżenie bez odpychania się od podłoża, zarówno w dół jak i pod górę. Waveboard charakteryzuje się nietypowym kształtem – składa się z dwóch płaszczyzn w kształcie łzy połączonych ruchomym drążkiem, który osadzony jest na sprężynie. Jazda na waveboardzie to streetsurfing, czyli surfowanie po ulicy. Wymaga wykonywania wielu ruchów mięśni nóg i bioder. Kształtuje koordynację ruchów i zręczność. Cena waveboardu to ok. 250 zł.