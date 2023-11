Raczkowanie można uznać za jeden z najważniejszych etapów w życiu dziecka. Stanowi ono bowiem pewnego rodzaju przełom rozwojowy. Po miesiącach leżenia, a następnie siedzenia, maluszek zaczyna zwiedzać i odkrywać miejsca przy pomocy własnych sił. Raczkowanie jest nie tylko przełomowym momentem w rozwoju dziecka, ale również istotną zmianą w życiu jego rodziców. To na ich barkach spoczywa obowiązek odpowiedniego zadbania o zdrowie i bezpieczeństwo wędrującego po domu czy mieszkaniu maluszka. Podpowiadamy, jak przygotować dom do tego momentu, by dziecko nie zrobiło sobie krzywdy.

Kwestie przygotowań domu czy mieszkania do raczkowania malucha są w dużej mierze uzależnione od ich wielkości, rodzaju umeblowania i różnorodności elementów architektonicznych wnętrz.

W jaki sposób przygotować dom lub mieszkanie na raczkowanie dziecka?

Z racji tego, że przygotowanie domu czy mieszkania do raczkowania maluszka wiąże się z kwestią jego bezpieczeństwa, musi być ono dokładnie przeanalizowane i wykonane z największą dokładnością. Mimo że mogłoby się wydawać, że mniejsze powierzchnie mieszkaniowe są łatwiejsze do przygotowania, to w rzeczywistości wcale tak być nie musi. Mniej miejsca często wiąże się z tym, że wiele rzeczy jest upchniętych niejako na siłę, a to może stwarzać zagrożenie dla raczkującego dziecka.

Na pewno łatwiejsze do przygotowania na raczkowanie będą jednopoziomowe mieszkania czy domy. Brak schodów w takich przypadkach zawsze należy uznawać za plus w kontekście rozpoczynającego wędrówki malucha. Jeśli takowe w mieszkaniu lub domu się znajdują należy je bardzo dokładnie zabezpieczyć, aby dziecko nie mogło się na nie dostać. Ponadto – już niezależnie od rodzaju wnętrza mieszkalnego – trzeba pamiętać o:

zabezpieczeniu wszystkich wystających elementów stałych (różnego rodzaju kanty i ostre elementy),

zablokowaniu drzwi i szuflad w meblach,

usunięciu obrusa ze stołu,

zakupie specjalnej bramki zabezpieczającej i ustawianiu jej w miejscach do których bezpieczeństwo malucha mogłoby być zagrożone (m.in. okolice kuchenki),

przeniesieniu wszelkich środków czystości do półek znajdujących się poza zasięgiem dziecka,

zasłonięciu i zabezpieczeniu kontaktów (najlepiej, aby kontakty nie były w zasięgu wzroku dzieci – dobrze jest zrobić przemeblowanie i ustawić meble tak, by je zasłaniały. Dodatkowo trzeba je zabezpieczyć specjalnymi zaślepkami),

usunięciu lub przymocowaniu do ściany mało stabilnych mebli.

Raczkowanie dziecka: komfort domowników i bezpieczeństwo malucha

Początki raczkowania dziecka są dla większości rodziców wielką radością połączoną ze stresem. Z jednej strony nie ma nic piękniejszego niż obserwowanie rozwoju swojej pociechy, z drugiej jednak istnieje obawa o jego bezpieczeństwo. Dlatego tak ważną kwestią jest odpowiednie przygotowanie domu czy mieszkania do tej sporej dla domowników zmiany. Nie wolno tej kwestii zaniedbać, ponieważ to ona w późniejszym etapie przekłada się na komfort życia wszystkich domowników. Jeżeli rodzice zrobią to dokładnie, to na pewno przełoży się to na ich większy spokój.