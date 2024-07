Psychopatia, czyli bez emocji i bez serca. Tak najczęściej jest określane to zaburzenie. Psychopata może zupełnie efektywnie funkcjonować w społeczeństwie, jednak deficyty emocjonalne, które ma, a które są przez niego/nią umiejętnie maskowane, nie pozwalają na wchodzenie w zdrowe i satysfakcjonujące dla obu stron bliskie relacje.

Reklama

Jak wygląda związek z psychopatą - trzy etapy związku z psychopatą

Związek z psychopatą lub osobą przejawiającą zachowania psychopatyczne można podzielić na 3 etapy: idealizacja, dewaluacja i discard – czyli pozbycie się intruza.

Pierwszy etap – idealizacja i „bombardowanie miłością”

Idealizacja – polega na zalaniu miłością. Psychopata zapewnia o swoim wielkim uczuciu, snuje plany na przyszłość, dzwoni, nadskakuje, jest czarujący, kochany i czuły. Wtedy poznajemy maskę, która jest przez niego wykorzystywana na co dzień, w relacjach międzyludzkich, słodki, czarujący człowiek, często bardzo inteligentny, dowcipny.

Drugi etap – dewaluacja, psychopata zaczyna pokazywać swoją prawdziwą twarz

Dewaluacja – w tym etapie psychopata stopniowo odkrywa swoje prawdziwe ja. Bajka o życiu usłanym różami jest kontynuowana. Jednak zaczynają pojawiać się pierwsze niepokojące symptomy. Psychopata zaczyna izolować swojego partnera od rodziny i otoczenia. Kontakty ze światem zewnętrznym ograniczane są do niezbędnego minimum. Gdy na początku wszystko mu się podobało w partnerze, teraz zaczyna dostrzegać mankamenty. W zachowaniu, ubiorze, sposobie poruszania się. Głośno i bezwzględnie je komentuje. Często rezultat jest taki, że krytykowana osoba zaczyna dostosowywać się do szablonu wykrojonego przez psychopatycznego partnera, co jest mu na rękę, ponieważ w pełni kontroluje sytuację. Zdarza się, że posłuszeństwo wobec siebie psychopata egzekwuje przemocą, również w ten sposób może wyrażać swoje niezadowolenie.

Zobacz także

Przezywa, upokarza, ośmiesza – psychicznie znęca się nad ofiarą. Często też ma miejsce przemoc w białych rękawiczkach. Psychopata wówczas gdy nie użyje wobec „ukochanej” osoby inwektywy, przed każdym upokarzającym zdaniem nie omieszka zwracać się per „kochanie”. Jeżeli psychopata pojawia się w życiu osoby, która niedawno przeżyła poważną traumę lub jest słaba psychicznie i potrzebuje opieki – doskonale sprawdza się początkowo w roli opiekuna. Potem trudno jest odejść od osoby, która tak dużo dla nas zrobiła.

Trzeci etap – pozbycie się intruza

Discard – to angielskie słowo oznaczające w tej sytuacji – pozbycie się, usunięcie ze swojego życia.

Na skutek psychicznej i czasem też fizycznej przemocy ofiara psychopaty jest wycieńczona emocjonalnie i fizycznie, w związku z czym nie jest już atrakcyjna dla psychopaty. Często decyduje on o zakończeniu związku. Jeżeli natomiast partner psychopaty sam zdecyduje się odejść powinien liczyć się z tym, że zostaną wysunięte przeciwko niemu najcięższe argumenty, a psychopata nie cofnie się przed niczym, aby do końca zachować kontrolę w takiej relacji.

Reklama

Czy możliwy jest związek z psychopatą? Oczywiście, tylko jaki w tym cel?