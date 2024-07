Nieustannie zachodzące na rynku pracy zmiany sprawiają, że nie jest łatwo wybrać przyszłościowy kierunek studiów, po którego ukończeniu na pewno znajdziemy zatrudnienie. Ogólnym trendem jest zwiększenie zainteresowania kierunkami technicznymi i ścisłymi, które są uważane za najbardziej przyszłościowe.

Przyszłościowe kierunki studiów – informatyka

Absolwenci informatyki są jedną z najmniej zagrożonych bezrobociem grup. W dodatku programiści i architekci IT należą do najlepiej wynagradzanych zawodów. W związku z tym nie dość, że praca pewna, to i opłacalna. Jeśli interesujesz się nowymi technologiami, ale niekoniecznie chcesz pracować jako informatyk, weź mimo wszystko pod uwagę te studia – dodatkowa wiedza z tego zakresu może być w przyszłości twoim zawodowym jokerem.

Języki zawsze w cenie – filologie obce

Studia filologiczne pozwalają na opanowanie języka obcego w takim stopniu, że bez problemu znajdzie się pracę w każdym zakątku świata. Dzięki temu można być bardzo mobilnym i zdobywać doświadczenie w międzynarodowym środowisku. Lektorzy języków obcych mogą wykonywać pracę praktycznie wszędzie, a znajomość niszowych i oryginalnych języków sprawia, że atrakcyjność na rynku pracy rośnie. Podobnie ma się rzecz z tłumaczami – zwłaszcza tłumaczami przysięgłymi.

Biotechnologia – coraz szersze zastosowanie

Branża biotechnologiczna jest jedną z najprężniej rozwijających się – tuż obok IT. Ma szerokie zastosowanie niemal w każdej dziedzinie przemysłu, pomaga usprawniać pracę, tworzy nowe technologie, wprowadza innowacje. Jest to z pewnością wymagająca dziedzina nauki i wymaga bardzo ścisłego umysłu.

