Od kilku lat na polskim rynku pracy najwięcej zarabiają przedstawiciele dwóch sektorów – finansów i IT. Wciąż jest bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów w tych branżach.

Według badań portalu pracuj.pl najwięcej zarabiają reprezentanci pięciu zawodów:

architekt IT,

senior developer,

starszy programista JAVA,

starszy programista .NET,

starszy analityk finansowy.

Kim jest architekt IT?

Oprócz tego, że jest to bardzo dobrze płatny zawód, nazwa brzmi dość enigmatycznie. Architekt IT to specjalista, który ma zarówno wiedzę informatyczną jak i biznesową. Zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemu, by obniżyć koszty funkcjonowania firmy, a jednocześnie dać możliwości jej rozwoju. Dba o to, by znaleźć dla klienta najlepsze rozwiązania informatyczne, które wesprą działalność biznesową.

Kim jest senior developer?

Senior developer to inaczej starszy programista. Zajmuje się nadzorowaniem prac zespołu, wyborem technologii i bibliotek. Jest osobą mającą duże doświadczenie w pracy z wykorzystywanymi technologiami, powinien mieć specjalistyczną wiedzę.

Aż cztery z najlepiej opłacanych zawodów należą do branży IT. Do tego wśród absolwentów studiów informatycznych jest bardzo niski odsetek osób bezrobotnych. Osoby z tak specjalistycznym wykształceniem nie mają problemów z tym, żeby znaleźć pracę. Co więcej – pracodawcy muszą ze sobą konkurować, oferując coraz atrakcyjniejsze warunki pracy, by przyciągnąć, a następnie zatrzymać w firmie naprawdę dobrego programistę.

Kim jest analityk finansowy?

Analityk finansowy to specjalista, który zajmuje się sporządzaniem różnych analiz, bazując na zgromadzonych danych finansowych. Sporządza budżet firmy, sprawdza opłacalność produktów i ofert, tworzy strategię finansową.

Reasumując, jeśli chcemy zarabiać krocie, musimy poważniej zainteresować się branżą informatyczną i finansową, ponieważ to w nich są bardzo dobrze płatne zawody. Jeśli zastanawiasz się nad przekwalifikowaniem lub stoisz przed wyborem kierunku studiów, oprócz zainteresowań weź pod uwagę także to, co przyniesie ci wymierne profity.