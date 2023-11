Do słodkich przetworów na zimę najlepiej wykorzystywać węgierki. Ich smak znakomicie współgra z cynamonem i goździkami. Na śliwkowy kompot znakomite będą renklody ponieważ są bardzo mięsiste i lekko kwaskowate.

Mus ze śliwek jest doskonałym dodatkiem do kanapek, ciast, ciasteczek, pączków oraz tart. Oryginalnym pomysłem będzie również wykorzystanie go jako dodatku do wytrawnych dań, np. do sosu sałatkowego czy pierogów z soczewicą.

Przepis na mus z węgierek do słoików

Składniki:

1 kg dojrzałych węgierek,

1 łyżeczka cynamonu,

3 łyżki cukru - opcjonalnie,

2 łyżki wody,

5 goździków.

Czas przygotowania: około 1,5 godziny

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Umyj dokładnie śliwki i wypestkuj. Pokrój w dużą kostkę.

Umieść w dużym garnku, dodaj wodę i duś pod przykryciem przez około 40 minut.

Gdy śliwki będą już bardzo miękkie dodaj przyprawy i cukier, wymieszaj i podgrzewaj przez około 10 minut.

Wyjmij goździki i zblenduj śliwki na mus.

Przełóż mus do wyparzonych wcześniej słoików. Jeżeli chcesz, aby mus był idealnie gładki, możesz dodatkowo przetrzeć go przez sito, dzięki temu nie będzie w nim skórek.

Po ostudzeniu pasteryzuj przez 20 minut we wrzątku lub w piekarniku rozgrzanym do temperatury 90 stopni Celsjusza.

Przepis na kompot z renklod na zimę

Składniki:

3 kg renklod, najlepiej aby nie były bardzo dojrzałe,

5 łyżek cukru na każdy słoik,

3 goździki na każdy słoik,

woda,

cynamon w kawałkach – w formie zwiniętej kory, po około 3 cm kawałku na każdy słoik.

Przygotuj słoiki o pojemności 500 ml.

Czas przygotowania: około 1,5 godziny

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

