Jesień to najlepszy czas na produkcję przetworów na zimę. Dostępne w tym czasie jabłka można przerobić na pyszne musy, dżemy i konfitury. Z jabłek można robić nie tylko słodkości, znakomicie smakują w occie.

Odmiany jabłek najlepsze na przetwory (do obróbki termicznej), to: szara reneta, antonówka, szampion. Na sok doskonałe będą: antonówki, kortlandy, mekintosze i malinówki. Z kolei do jedzenia na surowo warto wybrać: kosztele, rubiny i delikatesy.

Przepis na jabłkowy mus do słoików na zimę

Składniki:

3 kg kwaśnych jabłek,

1 szklanka cukru,

10-15 goździków,

2 łyżki cynamonu,

pół szklanki wody.

Czas przygotowania: około 2 godziny

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Obierz wszystkie jabłka ze skórki i pokrój je w niewielkie cząstki, umieść w dużym garnku z grubym dnem i dodaj wodę oraz goździki.

Gotuj na małym ogniu przez około 20 minut, od czasu do czasu mieszaj.

Gdy jabłka zaczną się rozpadać dodaj cukier i cynamon i dokładnie wymieszaj. Duś pod przykryciem przez około 15 minut.

Jeżeli jabłka przypominają już mus, zdejmij garnek z ognia.

Przełóż jabłkowy mus do wyparzonych wrzątkiem słoików, zostaw około 3 centymetry wolnego miejsca.

Przygotowany w ten sposób mus z jabłek nie wymaga już pasteryzacji, ponieważ zawarta w owocach pektyna oraz goździki są naturalnymi konserwantami. Przechowuj słoiki z musem w chłodnym i ciemnym miejscu, a po otwarciu słoika w lodówce

Przepis na jabłka w occie

Składniki:

2 kg twardych i kwaśno-winnych jabłek, np. antonówek,

1/3 szkl. octu spirytusowego,

1,5 szkl. cukru,

½ łyżeczki soli,

1 l wody,

do każdego słoika: 3 kulki ziela angielskiego, szczypta cynamonu, szczypta mielonego pieprzu czarnego, 3 goździki.

Czas przygotowania: około 2 godziny

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Umyj dokładnie jabłka, obierz (jeśli skórka jest nieładna) i pokrój na ćwiartki, usuwając gniazda nasienne.

Do wyparzonych słoików włóż porcję przypraw oraz jabłka, jak najciaśniej.

Z wody, octu, cukru i soli zagotuj zalewę.

Zalej jabłka w słoikach zalewą i szczelnie zakręć.

Pasteryzuj przez 15 minut.

Jabłka w occie to pyszny dodatek do drugiego dania, szczególnie do klusków śląskich i innych dań mącznych.