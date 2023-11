Hiszpańska sangria to napój alkoholowy na bazie czerwonego wina i dużej ilości owoców. Idealnie sprawdza się w upalne dni, jako orzeźwiający i chłodzący drink. Owoce, które wykorzystuje się najczęściej do wykonania sangrii, to: świeże pomarańcze, cytryny, limonki, jabłka oraz brzoskwinie.

Sangria wywodzi się ze słonecznej Hiszpanii, gdzie jest chętnie pita w upalne dni. Nazwa alkoholowego napoju pochodzi od słowa sangre, które oznacza krew. Istnieje wiele przepisów na tradycyjną sangrię, które głównie bazują na wytrawnym czerwonym winie, ale można je również zastąpić białym, z czego powstanie sangria blanca, bądź musującym (sangria de cava).

Sangria, przepis krok po kroku

Istotną rolę w przygotowaniach sangrii odgrywają, oprócz wina, owoce. Tradycyjne przepisy bazują głównie na cytrusach, np.: cytrynach, grejpfrutach, limonkach czy pomarańczach, ale do drinka można również dodać: świeże truskawki, winogrona, śliwki, jabłka, brzoskwinie, arbuza a nawet kiwi.

Smak czerwonego wina można wzbogacić dodając do niego inny alkohol, np.: rum bądź koniak, brandy. Nie należy jednak przesadzać z jego ilością. Sangria to nie tylko orzeźwiający, ale i niskoalkoholowy drink, dlatego mocniejszego alkoholu dodaje się do niej maksymalnie w ilości 100 ml na 1 butelkę wina.

Składniki:

1 butelka wytrawnego czerwonego wina,

2 pomarańcze,

1 cytryna,

1 limonka,

1 jabłko,

2 brzoskwinie,

100 ml mocniejszego alkoholu, np. koniaku, rumu lub brandy,

1 szklankę wody gazowanej,

4 łyżeczki brązowego cukru.

szczypta cynamonu,

kostki lodu.

Czas przygotowania: 10 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Wyciśnij sok z cytryny , limonki i pomarańczy.

, limonki i pomarańczy. Pozostałe owoce dokładnie umyj i w razie potrzeby usuń skórkę, a następnie pokrój na drobne kawałki.

Brązowy cukier rozpuść w odrobinie ciepłej wody.

Sok, owoce oraz rozpuszczony cukier przełóż do dzbanka i dokładnie wymieszaj.

Dodaj cynamon i butelkę czerwonego wina .

. Odstaw napój do lodówki na około 2 godziny.

Mocniejszy alkohol dodawaj tuż przed samym podaniem, podobnie jak wodę gazowaną.

Lekko zamieszaj.

Do wina dodaj kostki lodu .

. Całość możesz ozdobić świeżymi listkami mięty.

Smacznego!