Przygotowanie tradycyjnych dań w wersji wegańskiej nie jest skomplikowane ani bardziej czasochłonne. Bardzo ważne natomiast jest, by zastępować składniki pochodzenia zwierzęcego roślinnymi. W przypadku pierogów ruskich sprawa jest bardzo prosta. Twaróg zostaje zamieniony na tofu, reszta składników pozostaje ta sama.

Reklama

Aby tofu miało kwaskowaty posmak zbliżony do białego sera, należy dodać trochę wody spod ogórków kiszonych lub soku z cytryny. Innym, równie dobrym rozwiązaniem jest zakwaszenie go octem jabłkowym. Bardzo ważne jest, by dodawać kwaśny składnik bardzo oszczędnie, ponieważ może całkowicie zdominować smak całego farszu. Tajemnicą idealnie gładkiego ciasta pierogowego jest dodanie do mąki gorącej, ale nie wrzącej wody.

Przepis na wegańskie ruskie pierogi z tofu

Składniki na około 70-80 pierogów:

4 szklanki mąki pszennej, np. typ 450,

pół szklanki mąki krupczatki,

1 łyżeczka soli,

1 – 1,5 szklanki gorącej wody.

Składniki na farsz:

1 kg ziemniaków,

200 g tofu tofu naturalnego (może być silken tofu),

4-5 łyżek wody spod ogórków kiszonych,

3 duże białe cebule,

szczypta soli,

olej do smażenia i do gotowania pierogów.

Pierogi ruskie znakomicie smakują udekorowane smażoną cebulką, dlatego możesz przygotować również zeszkloną na oleju cebulę z odrobiną sosu sojowego.

Stopień trudności: łatwe

Czas przygotowania: około 1-1,5 godziny

Sposób przygotowania:

Obierz i umyj ziemniaki, pokrój w kostkę i ugotuj w osolonym wrzątku.

Usmaż cebulę na oleju, zdejmij z ognia, dodaj rozdrobnione w palcach lub widelcem tofu wymieszane z ogórkową wodą i solą, wymieszaj dokładnie. Dodaj jeszcze gorące odcedzone, rozgniecione tłuczkiem lub przeciśnięte przez praskę ziemniaki i wymieszaj. Odstaw do przestudzenia.

Przygotuj ciasto: wysyp mąki na stolnicę lub blat, dodaj sól i wlej połowę wody. Mieszaj wszystko nożem lub widelcem, aby nie poparzyć dłoni. Sukcesywnie dodawaj wodę i monitoruj gęstość ciasta. Gdy wszystkie składniki się połączą i woda przestygnie wyrabiaj ciasto rękami do momentu aż będzie gładkie i plastyczne. Podziel je na cztery części. Jedną rozwałkuj a 3 pozostałe schowaj pod miseczką lub owiń folią spożywczą – dzięki temu nie wyschnie.

Rozwałkowane ciasto pokrój nożem na kwadraty lub wykrawaj kształt pierogów szklanką. Nakładaj farsz i lep pierogi.

Przygotuj duży garnek, wlej do niego około 2 litry wody, dodaj sól (około 1 łyżeczkę) i olej (około 1 łyżkę). Zagotuj wodę, wkładaj do niej pierogi partiami (po około 15 sztuk) i gotuj od momentu wypłynięcia przez około 5-6 minut. Odcedzaj wykładaj na talerz w taki sposób by się nie skleiły i lep oraz gotuj kolejne pierogi z pozostałych części ciasta.

Reklama

Smacznego!