Fondant czekoladowy to pyszny deser z płynną, gęstą czekoladą. Rewelacyjnie smakuje podany na ciepło, np. z gałką lodów waniliowych i oprószony delikatnie cukrem pudrem. Deser czekoladowy rozpływa się w ustach i jest idealny na wyjątkowe okazje.

Fondant, inaczej lava cake, to ciastko zwarte na wierzchu, a płynne w środku. Pyszny czekoladowy deser przygotowuje się w kokilkach, w których to można również mrozić gotową masę fondantową i upiec później, gdy przyjdzie na to ochota. Zamrożone ciasto przed pieczeniem powinno nieco ocieplić się i być pieczone 5 minut dłużej niż ciastka ze świeżej masy.

Kokilki, w których przygotowuje się fondant czekoladowy, to małe, okrągłe naczynia żaroodporne. Można w nich przygotowywać dania i desery bez konieczności późniejszego przekładania ich na talerz, ponieważ kokilki same w sobie prezentują się bardzo atrakcyjnie. Odporne na działanie wysokiej temperatury naczynka najczęściej wykonuje się z ceramiki, ale dostępne są również szklane i metalowe.

Przepis na fondant czekoladowy

Potrzebujesz:

5 kokilek,

miksera,

drewnianej łyżki,

małego rondla.

Składniki:

tabliczka gorzkiej czekolady (70% kakao),

125 g masła,

100 g mąki tortowej,

2 jajka,

100 g cukru.

2 łyżeczki kakao (do oprószenia kokilek).

Czas przygotowania: 70 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Odmierz 25 g masła i rozpuść je w małym rondlu.

Gdy masło ostygnie, wysmaruj nim wszystkie kokilki i odstaw na 20 minut do lodówki (aby masło całkowicie zastygło w foremkach).

Po wyjęciu foremek z lodówki, oprósz ich wnętrze kakao.

W rondlu rozpuść pozostałą część masła oraz gorzką czekoladę pokruszoną na mniejsze kawałki. Mieszaj składniki za pomocą drewnianej łyżki.

Gdy masa czekoladowa uzyska gładką konsystencję, zdejmij rondel z ognia.

Za pomocą miksera ubij jajka z cukrem, aż powstanie puszysty kogel-mogel.

Dodaj mąkę i wymieszaj składniki.

Zmniejsz obroty miksera i powoli wlej rozpuszczoną czekoladę z masłem.

Czekoladową masę przelej do kokilek i odstaw na 20 minut do lodówki.

Rozgrzej piekarnik do temperatury 200 stopni Celsjusza i piecz 10-15 minut.

Upieczone fondanty wyjmij z pieca i odstaw na 2 minuty.

Ciasto wyjmij z foremek i podawaj na talerzu, np. z gałką ulubionych lodów, bitą śmietaną, owocami bądź oprószone cukrem pudrem.

Smacznego!