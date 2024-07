Talarki ziemniaczane z patelni to doskonały pomysł na przystawkę, samodzielną potrawę, do której podamy pachnącą surówkę lub dodatek do dania.

Reklama

Do talarków najlepsze są tzw. twarde odmiany ziemniaków, z najczęściej spotykanych są to: Irys, Irga i Gala. Jeżeli sprzedawca lub sklep, w którym je kupujemy nie umieścił stosownych informacji możemy – w miarę możliwości - wykonać szybki test. Kroimy ziemniaka na pół i pocieramy o siebie połówki. Jeżeli pokaże się woda, to ziemniaki nadają się do smażenia. Gdy się do siebie przyklejają – wówczas będą się nadawały do puree oraz na pyzy.

Aby ziemniaki pięknie się usmażyły i były kruche w środku, najlepiej najpierw je lekko obgotować. Uważaj, aby się nie rozgotowały, ponieważ rozpadną się na patelni podczas smażenia. Jeżeli do tego dojdzie możesz zmielić powstałą masę, dodać łyżkę mąki ziemniaczanej i uformować kotlety.

Zobacz także

Złociste talarki ziemniaczane z patelni - przepis

Czas przygotowania: około 30 minut

Stopień trudności: łatwy

Składniki:

5 dużych lub 6 mniejszych ziemniaków,

olej do smażenia – najlepiej rzepakowy lub z pestek winogron,

1 ząbek czosnku,

szczypta kurkumy,

gałązka świeżego rozmarynu,

sól i pieprz do smaku.

Przygotowanie:

1. Ziemniaki dokładnie umyj, obierz i pokrój na równej grubości (około 0,5 cm) talarki.

2. Gotuj w lekko osolonej wodzie przez około 5 minut. Dokładnie odsącz i poczekaj aż nadmiar wody odparuje.

3. Rozgrzej na patelni olej, dodaj grubo posiekany czosnek, kurkumę i listki rozmarynu.

4. Układaj ziemniaki jedną warstwą na patelni, smaż z obu stron na złoty kolor i wykładaj na talerz wyłożony ręcznikiem papierowym.

5. Tak przygotowane ziemniaczane talarki z patelni wyśmienicie smakują zarówno na ciepło, jak i na zimno.

Reklama

Smacznego!