Placki z maślanki pochodzą z kuchni rosyjskiej i są doskonałym pomysłem na niedzielny deser. Placuszki są przepyszne, lekkie, delikatne i rozpływają się w ustach.

Placki z maślanką - jak zrobić?

Placki z maślanką nie są trudne do wykonania. Jeśli nie masz pomysłu na przepyszny deser przygotuj placuszki z poniższego przepisu.

Składniki:

maślanka (500 ml),

jajka (2),

sól (1 łyżeczka),

soda (1 łyżeczka),

cukier (2 łyżki),

mąka pszenna (2 szklanki),

(2 szklanki), olej,

cukier puder,

wybrany dżem owocowy.

Czas przygotowania: 45 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Maślankę przelej do głębokiej misy, po czym dodaj do niej jajka, cukier, sól i sodę. Całość miksuj, dodając powoli dwie szklanki mąki. Pamiętaj, że ciasto nie powinno być zbyt gęste, a jeśli jest dodaj do niego jeszcze odrobinę maślanki i ponownie wymieszaj. Następnie rozrobione ciasto odstaw na około 30 minut w ciepłe miejsce. Po upływie tego czasu dokładnie rozgrzej olej na patelni i smaż średniej wielkości placki na złocisty kolor z obu stron. Placki podawaj od razu po usmażeniu w połączeniu z cukrem pudrem i wybranym dżemem.

Smacznego!