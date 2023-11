Ciasto Trzech Króli, inaczej Galette des Rois, to popularny deser we Francji, który przyrządza się 6 stycznia. Przyrządza się go z ciasta francuskiego oraz migdałowej masy. Wypiek najlepiej smakuje podany na ciepło. Ciasto Trzech Króli, zgodnie z tradycją, kryje w sobie niespodziankę, ziarno fasoli. Osoba, która w swoim kawałku ciasta, znajdzie ją, na dzień staje się królem i może nosić na głowie papierową koronę, którą dodaje się do wypieku.

Niespodziankę w postaci ziarnka fasoli z czasem zamieniono na małą figurkę Jezusa z ceramiki, a w obecnych czasach są nimi najczęściej postaci z kreskówek. Sławne cukiernie francuskie prześcigają się w tworzeniu wymyślnych figurek - co roku nowych, które można kolekcjonować.

Ciasto Trzech Króli - przepis, krok po kroku

W domowych warunkach, zamiast ziarna fasoli czy ceramicznej figurki, we wnętrzu ciasta można schować migdał.

Składniki:

2 płaty ciasta francuskiego (średnica około 25 centymetrów),

150 g mąki migdałowej (czyli zmielonych migdałów),

80 g brązowego cukru,

100 g miękkiego masła,

3 jajka,

skórka starta z pomarańczy,

1 łyżeczka aromatu rumowego i migdałowego (można zastąpić alkoholem: rumem i amaretto),

szczypta soli,

1 cały migdał.

Czas przygotowania: 1 h

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

W misce wymieszaj: mąkę migdałową, sól, cukier oraz startą skórkę z pomarańczy.

Dodaj miękkie masło i wymieszaj mikserem, aż składniki połączą się ze sobą.

Wbij 2 jajka i aromaty.

Wymieszaj dokładnie masę i wstaw całość na 15 minut do lodówki.

Schłodzoną masę rozłóż na płacie ciasta francuskiego (zostawiając ok. 3 centymetry odstępu od brzegu) i ukryj w niej migdał.

Przykryj całość drugim płatem ciasta, dokładnie sklejając jego boki, tak, aby masa nie wypłynęła (możesz delikatnie zmoczyć brzegi ciasta, wówczas będą lepiej kleić się ze sobą).

Na wierzchu ciasta możesz zrobić wzory nożem, lekko nacinając (należy robić do bardzo delikatnie, aby nie przebić się do masy).

Widelcem roztrzep jajko i posmaruj nim wierzch ciasta.

Rozgrzej piekarnik do temperatury 180 stopni Celsjusza (z funkcją termoobiegu - na 160 stopni Celsjusza) i piecz ciasto przez 30 minut.

Ciasto Trzech Króli najlepiej smakuje podane na ciepło (oczywiście po lekkim ostygnięciu). Jeżeli kawałek ciasta zostanie na następny dzień, można go delikatnie podgrzać w piekarniku.

Smacznego!