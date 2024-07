Szybki, zdrowy obiad możesz samodzielnie wykonać w domu. Do jego przygotowania potrzebujesz filetu z kurczaka, brązowego ryżu i brokułów.

Składniki:

80 dag filetu z kurczaka,

1 brokuł,

cebula,

2 torebki brązowego ryżu,

2-3 łyżki masła,

oliwa z oliwek,

ostra papryka,

curry,

czosnek.

Sposób przygotowania:

Pierś z kurczaka umyj, osusz i pokrój na średnie plastry. Obtocz je w ostrej papryce, curry, wyciśniętym czosnku i nasmaruj cienko olejem. Do osolonej wody włóż brokuł, a do drugiego naczynia ryż. Brokuł i ryż gotuj mniej więcej przez 20-25 minut. Pokrój w kosteczkę cebulę i podsmaż ją na maśle lub oliwie z oliwek na rozgrzanej wcześniej patelni. Cebulkę możesz lekko doprawić solą kuchenną, by ładnie namiękła i nie przypaliła się. Do tak przygotowanej cebuli dodaj ugotowany brokuł i podsmażaj go razem z cebulką. Do piekarnika nastawionego na 180 stopni wstaw wcześniej przygotowany filet z kurczaka i piecz przez mniej więcej 30-40 minut. Pod koniec pieczenia (5 minut przed wyjęciem piersi z kurczaka) dodaj do mięsa ryż. Kurczaka z ryżem połącz z cebulką i brokułem.

Gotowe!

