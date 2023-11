Ciasto na pizzę z białym cebulowym sosem i dodatkami w postaci: borowików, ostrej papryki i wędzonej wędliny to pomysł na smaczną i oryginalną w smaku przekąskę. Grzyby należy wcześniej zamarynować w świeżych gałązkach rozmarynu, dzięki czemu uzyskają one mocniejszy i bardziej aromatyczny smak.

Pizza to jedno z najbardziej charakterystycznych włoskich dań. Drożdżowy placek można podawać z przeróżnymi dodatkami, jak klasyczne: pomidory, świeża bazylia, ser mozzarella, ale i bardziej oryginalne, np.: smażone borowiki, szalotka, rozmaryn.

Borowikowa pizza - przepis, krok po kroku

Jesień to dobry moment, aby wybrać się na grzybobranie i do przepisu użyć świeżych grzybów. Do przygotowania smacznej pizzy sprawdzą się również grzyby mrożone.

Składniki:

klasyczne ciasto na pizzę,

150 g borowików (świeżych lub mrożonych),

świeży rozmaryn (2-3 gałązki),

5 plastrów wędzonej wędliny,

5 plastrów żółtego sera,

papryczka chili,

3 szalotki,

opakowanie śmietany (150 ml),

2 cebule,

1 łyżeczka majeranku,

3 łyżki oliwy z oliwek ,

, sól, pieprz do smaku.

Czas przygotowania: ok. 30 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Na rozgrzanej patelni z oliwą smaż cebulę pokrojoną w piórka, aż się zarumieni.

Dodaj kwaśną śmietanę, majeranek oraz pieprz i sól do smaku.

oraz pieprz i sól do smaku. Duś całość, aż sos zgęstnieje (ok. 4 minuty).

Borowiki (same kapelusze, pokrojone na mniejsze kawałki) zamarynowane wcześniej z listkach rozmarynu przesmaż na patelni na złoty kolor.

Szalotki pokrój w grube plastry i również przesmaż chwile na patelni, do momentu, aż plasterki rozpadną się na pojedyncze krążki.

Z ciasta drożdżowego uformuj kształt pizzy.

Na spód pizzy wyłóż sos cebulowy, pamiętając, aby zostawić ok. 1 centymetra wolnego miejsca od brzegu.

Dodaj kolejno: podsmażone grzyby, krążki szalotki , porwane na kawałki plastry wędzonej wędliny i żółtego sera oraz cienko pokrojone plasterki ostrej papryczki.

, porwane na kawałki plastry wędzonej wędliny i żółtego sera oraz cienko pokrojone plasterki ostrej papryczki. Pizze piecz w rozgrzanym do 200 stopni Celsjusza piekarniku, przez ok. 20 minut.

Smacznego!

Borowikową pizzę przed podaniem można lekko skropić oliwą z oliwek. Smak pizzy jest wyjątkowy i dość oryginalny, dlatego zastosowanie klasycznego sosu pomidorowego czy ketchupu, może nieco popsuć jej smak.