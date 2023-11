Knedle serowe to popularna potrawa kuchni węgierskiej. Smaczne i chrupiące kulki z ciasta to pomysł na obiad dla całej rodziny. Potrawę przygotowuje się z tłustego twarogu, kaszy mannej, jajek i tartej bułki. Knedle z serem świetnie smakują podane z gęstą słodką śmietaną lub sosem owocowym.

Knedle to potrawa mączna, popularna na niemieckim obszarze językowym Knödl, ale lubiana jest również w Polsce. Danie to kulki z ciasta nadziewane farszem, najczęściej jest nim: mięso, śliwki, szpinak, truskawki. Knedle to potrawa, która doskonale sprawdza się w roli dania głównego, ale również jako dodatek do dań czy smaczna przekąska w ciągu dnia.

Tradycyjne knedle ze śliwkami węgierkami to potrawa, która dla wielu osób kojarzy się z dzieciństwem. Kulki z ciasta można również przygotowywać nieco inaczej, dodając do ich środka farsz z białego sera i kaszy manny. W taki sposób knedle przygotowuje się najczęściej na Węgrzech (noszą one nazwę túrógombóc).

Przepis na knedle po węgiersku (túrógombóc), krok po kroku

Potrzebujesz:

miksera,

łyżki cedzakowej,

patelni,

ręcznika papierowego,

garnka.

Składniki:

500 g białego sera (najlepiej tłustego),

100 g kaszy manny,

100 g bułki tartej,

4 jajka,

20 g ghee, czyli masła klarowanego,

szczypta soli,

2 łyżki oleju,

gęsta śmietana,

cukier puder,

½ łyżeczki cukru waniliowego.

Czas przygotowania: 1h 30 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Białka oddziel od żółtek i przełóż do lodówki.

Biały ser rozgnieć widelcem, dodaj do niego kaszę manną, szczyptę soli i kaszę manną i dokładnie wymieszaj składniki ze sobą.

Masę serową przełóż do lodówki na godzinę.

Schłodzone białka ubij mikserem na sztywną pianę i dodaj do masy serowej.

W garnku zagotuj wodę z odrobiną soli.

Z masy serowej uformuj niewielkie kulki i gotuj we wrzącej wodzie, aż wypłyną na powierzchnię (ok. 4 minuty).

Na patelni rozgrzej masło klarowane i 2 łyżki oleju.

i 2 łyżki oleju. Knedle serowe obtocz w bułce tartej i smaż na patelni i smaż, aż zarumienią się na złoty kolor.

obtocz w bułce tartej i smaż na patelni i smaż, aż zarumienią się na złoty kolor. Usmażone kulki przełóż na ręcznik papierowy, aby pozbyć się nadmiaru tłuszczu.

Knedle z serem podawaj jeszcze ciepłe, polane gęstą śmietaną wymieszaną z cukrem pudrem i cukrem waniliowym. Potrawa doskonale smakuje również z sosem owocowym, np.: truskawkowym.

Smacznego!