Kaszotto jaglane z jarmużem i papryką jest bardzo proste w przygotowaniu i niezwykle zdrowie. Smak dania podkreśli aromatyczny czosnek i tarty parmezan. Dzięki oliwie z oliwek i maśle uzyskamy idealną, kremową konsystencję. Przygotowaliśmy dla Was łatwy przepis na kaszotto jaglane z warzywami.

Kasza jaglana to jeden z najzdrowszych rodzajów kaszy, który kryje w sobie bogactwo witamin z grupy B. Papryka i jarmuż mają właściwości antynowotworowe i przeciwzapalne. W papryce jest o wiele więcej witamin C niż w cytrusach. Czerwona papryka ma dużo więcej witaminy A niż inne rodzaje papryki. Jarmuż ma wiele witamin i składników odżywczych. Trzeba jednak pamiętać, że długie gotowanie pozbawia go właściwości zdrowotnych, dlatego nie można go poddawać obróbce cieplnej dłużej niż 4 minuty.

Przepis na kaszotto jaglane z jarmużem i papryką

Składniki na kaszotto

200 g kaszy jaglanej

750 ml bulionu warzywnego z tego przepisu

cebula

2 ząbki czosnku

2 łyżki masła

łyżka oliwy z oliwek

100 g jarmużu

czerwona papryka

opcjonalnie: tarty parmezan, szczypiorek

Jak zrobić kaszotto jaglane z jarmużem i papryką?

Cebulę obieramy, kroimy w drobną kostkę i smażymy na łyżce masła w garnku aż się zeszkli. Pod koniec smażenia dodajemy 2 przeciśnięte przez praskę ząbki czosnku. Prze ten czas kroimy paprykę w cienkie paseczki. Dorzucamy do cebuli i smażymy jeszcze 5 minut. Do garnka dodajemy łyżkę oliwy z oliwek. Kaszę dokładnie płuczemy w chłodnej wodzie. Dodajemy do warzyw i smażymy przez 1-2 minuty. Całość podlewamy chochelką buliony i dusimy aż płyn się wchłonie. Powtarzamy tą czynność do czasu aż wykorzystamy cały płyn. Pod koniec dodajemy umyte i porwane liście jarmużu i łyżkę masła. Doprawiamy solą i pieprzem. Danie można posypać tartym parmezanem lub szczypiorkiem.