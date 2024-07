W farszu do naleśników mięso możesz zastąpić pomidorowym farszem rybnym – dorzuć do niego odsączonego tuńczyka i mięso kraba lub krewetek. Zawsze dobrze przyprawiaj nadzienie do naleśników, aby było wyraziste w smaku: pieprz, chili i zioła są tu niezbędne.

Po opanowaniu podstawowego przepisu na naleśniki przyrządzenie ich w wersji słodkiej lub słonej zajmie jedynie kilkadziesiąt minut. W większości przepisów naleśniki mogą zastąpić kukurydziane tortille. Wspaniale smakują również zapieczone pod serową skorupką.

Przepis na podstawowe ciasto na naleśniki

Aby przekręcić naleśnik na drugą stronę, nie ma potrzeby podrzucania go na patelni. Na początku można zsunąć go delikatnie na talerz, a następnie z powrotem na patelnię albo od razu przewracać go drewnianą łopatką.

Składniki (na 5 porcji):

200 gramów mąki pszennej,

1 jajko,

500 mililitrów mleka 3,2%,

kilka łyżek oleju,

odrobina soli.

Czas przygotowania: około 25 minut

Stopień trudności: średnie

Sposób przygotowania:

Przesiej do dużej miski mąkę oraz sól.

Wlej połowę mleka i ostrożnie wbij jajko.

Roztrzep ciasto trzepaczką (rózgą) do jajek, żeby stało się jednolite i nie miało grudek.

Dodaj pozostałe mleko i 1 łyżkę oleju.

Dokładnie wymieszaj powstałe ciasto naleśnikowe.

Rozgrzej niewielką ilość oleju na patelni i wylej na nią łyżką wazową porcję ciasta.

Smaż kilka minut do zrumienienia naleśnika i po przekręceniu drewnianą łopatką smaż jeszcze 2 minuty.

Powtarzaj czynność do zużycia całego ciasta i dolewaj po odrobinie oleju na patelnię w razie potrzeby co 1-2 naleśniki.

Przepis na rybne naleśniki

Zapiekane naleśniki z nadzieniem na bazie tuńczyka to sycący obiad lub kolacja dla wszystkich jaroszy. Można wypróbować również farsze z duszonym w warzywach mintajem czy dorszem bądź grillowanym filetem z łososia z cytryną i pieprzem ziołowym.

Składniki (na 4 porcje):

8 naleśników,

pół opakowania gotowego miksu sałat,

2 puszki tuńczyka w sosie własnym,

100 gramów rozdrobnionego surimi lub ugotowanych krewetek koktajlowych,

1 puszka krojonych pomidorów,

2 czerwone cebule,

1 duża kulka mozzarelli odsączona z zalewy,

kilka łyżek oleju słonecznikowego do smażenia,

pół pęczka szczypiorku,

2 łyżki soku wyciśniętego z pomarańczy,

szczypta soli morskiej,

odrobina sproszkowanej papryki chili,

4 łyżki odsączonych kaparów ze słoika,

100 gramów startego żółtego sera.

Czas przygotowania: około 40 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

