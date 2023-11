Domowe pierogi z farszem dyniowym to propozycja na jesienny obiad. Dynię należy upiec w piekarniku z przyprawami. Po ostygnięciu farsz wykonuje się z miąższu dyniowego, białego sera oraz aromatycznych przypraw. Danie wyśmienicie smakuje z posiekaną cebulą zeszkloną na oliwie z oliwek.

Sezon na dynię trwa od września do listopada. To najlepszy czas na słodkie domowe wypieki z tego warzywa, np. tartę lub ciasto z dyni.

Przepis na pierogi z dynią, krok po kroku

Pierogi z farszem dyniowym to pomysł na obiad dla całej rodziny. Danie można podawać z zeszkloną na oliwie i posiekaną cebulą lub śmietaną posypaną świeżą natką pietruszki.

Potrzebujesz:

blachy do pieczenia,

garnka,

stolnicy,

miski,

sita,

maszynki do mielenia mięsa ,

, wałka do ciasta,

papieru do pieczenia.

Składniki na farsz dyniowy do pierogów:

miąższ z 0,5 kilogramowej dyni,

300 g białego sera półtłustego,

1 płaska łyżeczka gałki muszkatołowej,

szczypta imbiru ,

, szczypta cynamonu,

sól i pieprz do smaku.

Składniki na ciasto do pierogów:

300 g mąki pszennej,

1 szklanka gorącej wody,

1 płaska łyżeczka soli,

1/3 kostki masła.

Czas przygotowania: około 2 h

Stopień łatwości: średnie

Jak upiec dynię?

Przed przygotowaniem pierogów należy upiec dynię. Warzywo po umyciu i osuszeniu, smaruje się oliwą z oliwek oraz oprósza solą, pieprzem i igłami świeżego rozmarynu (około 1 łyżką). Dynię należy położyć na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Całość wkłada się do piekarnika nagrzanego do 200 stopni Celsjusza i piecze przez 0,5 h. Po ostudzeniu dyni należy pozbawić ją skóry oraz pestek i wydrążyć miąższ.

Sposób przygotowania farszu:

Miąższ dyni i ser zmiel w maszynce do mięsa.

Dodaj sól, pieprz, cynamon, imbir oraz gałkę muszkatołową.

Opcjonalnie można dodać zmielone igły rozmarynu.

Całość dokładnie wymieszaj.

Sposób przygotowania pierogów z dyni:

Mąkę pszenną przesiej na sicie do miski i wymieszaj z solą.

Masło rozpuść w gorącej wodzie i stopniowo przelej do naczynia, jednocześnie mieszając całość łyżką.

Wyrabiaj ciasto na stolnicy, aż uzyska jednolitą i nieklejącą się masę (w razie potrzeby dosyp mąki).

Przełóż ciasto do miski, okryj wilgotną ścierką kuchenną i odstaw na 30 minut.

Wyłóż masę na stolnicę i ponownie wyrabiaj przez kilka minut.

Ciasto podziel na kilka części i każdą z nich rozwałkuj na cienkie placki.

Szklanką wytnij kółka w cieście, w każde nałóż łyżeczkę farszu i zaklej brzegi.

W dużym garnku zagotuj wodę.

Włóż kilka pierogów i kiedy wypłyną na powierzchnię, wyławiaj je łyżką cedzakową na duży półmisek.

Smacznego!