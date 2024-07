Przedsądowe wezwanie do zapłaty kieruje się do dłużnika, który opóźnia się z zapłatą. Jest ostatnim krokiem przed skierowaniem sprawy do sądu. Jeśli dłużnik podporządkuje się wezwaniu, pozwoli to zaoszczędzić czas i koszty związane z dochodzeniem roszczeń w sądzie.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty: kiedy?

Ostateczne przesądowe wezwanie do zapłaty kieruje się do dłużnika, który uchyla się od spłaty długu. Wymaganiem jest, aby dłużnik opóźniał się z zapłatą. Jest to pismo, które sporządza się przed wniesieniem pozwu do sądu. Często na skutek zniesienia takiego pisma dłużnik spłaca swoje zobowiązania, co pozwala zaoszczędzić obu stronom czas i koszty postępowania sądowego.

Trzeba pamiętać o tym, że aby wstąpić na drogę sądową, wierzytelność musi być wymagalna. Jeśli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony i nie wynika z natury zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po zażądaniu tego przez wierzyciela. Temu właśnie służy przedsądowe wezwanie do zapłaty.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty: co powinno zawierać?

Przesądowe wezwanie do zapłaty powinno zawierać:

oznaczenie daty oraz miejscowości,

nagłówek: „Przedsądowe wezwanie do zapłaty”, „Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty” itp.

oznaczenie wierzyciela,

oznaczenie dłużnika – imię, nazwisko i adres,

określenie żądań – jaka kwota powinna zostać uiszczona (wraz z podaniem odsetek za zwłokę), w jakim terminie, na jakiej podstawie – np. na podstawie zawartej wcześniej umowy, z zaległej faktury VAT itd.,

zagrożenie sądem – należy zaznaczyć, że w razie nieuiszczenia opłaty wierzyciel wniesie sprawę do sądu,

pod pismem należy się podpisać,

należy również wyszczególnić załączniki, jakie dołączamy do pisma, a które służą uzasadnieniu żądania.

Pismo takie najlepiej wysłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, aby mieć dowód jego nadania i doręczenia dłużnikowi. Jeśli dłużnik nie odbierze pisma w terminie 14 dni od pozostawienia przez listonosza pierwszego awizo – wówczas powstaje domniemanie doręczenia pisma.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty: odwołanie dłużnika

Dłużnik może odwołać się od naszego wezwania do zapłaty. Powinien sporządzić takie pismo podobnie jak sporządza się wezwanie do zapłaty, podając argumenty przemawiające na jego korzyść.