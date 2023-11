Kiedy rozpoczyna się sezon grillowy, myślimy przede wszystkim o mięsach, ale ziemniaki z grilla też mogą być doskonała opcją na spotkanie lub obiad. Przepis na ziemniaki z grilla pozwoli na zrobienie smacznej przekąski lub dania głównego. Zdobądź uznanie swoich gości i sprawdź, jak przygotować pieczone ziemniaki z grilla.

Ziemniak jest produktem, w którym drzemie ogromny potencjał. Jeśli mamy dość tradycyjnych potraw z jego udziałem, warto wypróbować ziemniaki z grilla. Mogą być traktowane jako uzupełnienie każdego rodzaju mięsa i sałatki. Można też znaleźć przepis na ziemniaki z grilla, które będą daniem głównym. Odpowiednio przyprawione ziemniaki z grilla będą smakowały zupełnie inaczej niż te klasyczne, gotowane. Jak można przyrządzić pieczone ziemniaki z grilla? Oto kilka pomysłów.

Ziemniaki z grilla a odmiana ziemniaka

Zanim zrobimy ziemniaki z grilla, warto wiedzieć, która ich odmiana najlepiej sprawdzi się do pieczenia. Podstawowy podział uwzględnia trzy typy. Typ A po ugotowaniu można łatwo pokroić, więc ziemniaki takie, jak Almera, Lord, Denar i Vineta są dobre do sałatek i zup. Typ B to odmiany o zwartym miąższu po ugotowaniu. Będą smaczne jako pieczone ziemniaki z grilla. Są podawane z sosami. Najczęściej do kupienia są Irys, Irga, Galla i Jelly. I na koniec typ C – ziemniaki mączyste, które są doskonałe do puree i placków. Odmiany powszechnie spotykane to Gustaw, Gracja, Ibis i Bryza.

Prosty przepis na ziemniaki z grilla

Aby ziemniaki z grilla smakowały wyśmienicie, nie potrzeba wielkich zdolności kulinarnych ani dużej liczby składników. Jeśli zamierzamy jednorazowo przygotować dużą porcję ziemniaków z grilla, przepis powinien być przede wszystkim szybki. Ta odsłona ziemniaków z grilla opiera się na marynacie i możliwości położenia ich wszystkich na grillu naraz. Kilogram ziemniaków oczyszczamy i kroimy na mniejsze kawałki. Następnie przez dwie godziny musimy je marynować w mieszance ziół. Dobrą marynatę uzyskamy poprzez wymieszanie oliwy z oliwek, czosnku, bazylii, oregano, szałwii, soli i pieprzu. Kiedy ziemniaki przesiąkną już aromatem przypraw, zawijamy je w folię, bądź kładziemy na aluminiowych tackach.

Ziemniaki z grilla bohaterem talerza

Ziemniaki z grilla nie zawsze muszą być dodatkiem. Na wegetariańskim talerzu w połączeniu z dipem mogą być głównym bohaterem. Umyte i osuszone ziemniaki nacinamy, by wizualnie przypominały wachlarzyk. Nie można ich naciąć bardziej niż na 2/3 głębokości. Pomiędzy kawałki ziemniaka wkładamy cienkie plasterki czosnku, a następnie smarujemy oliwą. Posypujemy całość rozmarynem, słodką papryką, kminkiem solą i pieprzem. Owijamy w folię i grillujemy przez pół godziny. Takie ziemniaki z grilla w folii są gotowe, gdy można łatwo wbijać w nie wykałaczkę.

Równie efektowny przepis na ziemniaki z grilla będzie dotyczył ich faszerowania. Przez kilka minut gotujemy ziemniaki w mundurkach w wodzie z dodatkiem ziela angielskiego, soli i pieprzu. Następnie kroimy je na dwie nierówne części. W większej z nich wydrążamy miąższ tak, aby pozostał 1 cm. Na maśle szklimy dwie cebule i dodajemy posiekane dwie szklanki pieczarek, miąższ ziemniaków i przeciśnięte dwa ząbki czosnku. Podsmażamy farsz i posypujemy ulubionymi ziołami. Po wystygnięciu dodajemy posiekaną pietruszkę i szklankę startego sera. Farsz nakładamy do wydrążonych ziemniaków, owijamy folią i grillujemy do 15 minut. Ziemniaki z grilla w folii aluminiowej można przełożyć na talerz i dodać odrobinę sosu.

Ziemniaki z grilla w folii na ostro

Osoby, które preferują ostre, pikantne smaki, powinny koniecznie wypróbować przepis na pieczone ziemniaki z grilla na ostro. Oczyszczone ziemniaki kroimy w łódki. Przygotowujemy marynatę: mieszamy oliwę z oliwek, odrobinę soku z cytryny, sól, pieprz cayenne, czosnek i otarte chili. Mieszanką zalewamy ziemniaki, owijamy folią i kładziemy na grillu. Po około 25 minutach ziemniaki z grilla w folii aluminiowej powinny być upieczone. Wystarczy je przełożyć na półmisek i oprószyć solą.

Ziemniaki z grilla z boczkiem

Myśląc o ziemniakach z grilla wcale nie trzeba nastawiać się na danie czysto warzywne - ziemniaki z grilla z boczkiem będą równie smaczne, a do tego wyjątkowo aromatyczne. Jak je przygotować? Kilkanaście ziemniaków kroimy w plastry, a boczek i dwie cebule w drobną kostkę. Mieszamy je w misce, dodając przy tym tymianek, sól i pieprz. Aby wszystkie składniki przeszły zapachem ziół, odstawiamy na parę godzin. Po tym czasie równe porcje nakładamy na folię. Ziemniaki z grilla z boczkiem powinny być na foli w nie za dużych ilościach, w przeciwnym razie ich pieczenie się wydłuży. Przygotowaną folię zawijamy i pieczemy około 20 minut.