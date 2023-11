Szynka parmeńska, nazywana również prosciutto di Parma, jest podsuszoną wędliną wieprzową, wytwarzaną w Parmie, która położona jest w północnej części Włoch. Wędlina ta charakteryzuje się specyficznym smakiem, za który odpowiada niska zawartość soli. Szynka parmeńska ma bardzo szerokie zastosowanie w kuchni. Wykorzystuje się ją do nadziewania mięsa, różnego rodzaju sałatek, a także jako składnik do tradycyjnej, włoskiej pizzy.

Szynka parmeńska jest wędliną o wielowiekowej tradycji – jej smak docenili już starożytni Rzymianie. Jest ona wytwarzana z udźców wieprzowych w północnej części Włoch. Szynka parmeńska, ze względu na małą zawartość soli, nazywana jest również słodką szynką. Co istotne, prosciutto dojrzewa przez ok. rok. Największą wartość ma szynka, która waży ok. 8 kg.

Roladki z kurczaka z szynką parmeńską i suszonymi pomidorami

Potrzebujesz:

noża,

tłuczka do rozbijania mięsa,

foremki do piekarnika,

wykałaczek.

Składniki (na cztery porcje):

dwie piersi z kurczaka (opcjonalnie jednej podwójnej),

słoiczek suszonych pomidorów,

4 plasterki szynki parmeńskiej,

łyżeczka ziół prowansalskich,

łyżeczka zmielonego czosnku,

łyżeczka mielonej papryki słodkiej.

Czas przygotowania: 40 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

1. Dwie piersi z kurczaka pokrój na cztery równe części (tak, żeby powstały cztery plasterki), a następnie rozbij je przy pomocy tłuczka.

2. Rozbite piersi z kurczaka posyp czosnkiem, papryką i ziołami prowansalskimi.

3. Na środek każdej z piersi z kurczaka nałóż suszone pomidory, a następnie roladkę owiń szynką parmeńską (dla ułatwienia możesz wbić wykałaczki).

4. Na koniec włóż roladki do foremki, a następnie do piekarnika nagrzanego do 190 stopni i piecz przez ok. 25-30 minut. Podawaj na obiad z ziemniakami lub z frytkami.

Sałatka z szynką parmeńską

Potrzebujesz:

noża,

salaterki.

Składniki: (na cztery porcje):

150 g rukoli,

150 g szynki parmeńskiej,

100 g mozzarelli w zalewie,

kilkanaście pomidorów koktajlowych,

kilka oliwek,

2 łyżki stołowe octu balsamicznego ,

, 4 łyżki stołowe oliwy z oliwek,

pół łyżeczki cukru,

sól i pieprz do smaku.

Czas przygotowania: 15-20 minut

Stopień trudności: bardzo łatwe.

Sposób przygotowania:

1. Umytą rukolę włóż do półmiska, a następnie dodaj do niej pokrojoną w kostkę mozzarellę, pokrojone w ćwiartki pomidory koktajlowe, oliwki, a także zawinięte kawałki szynki parmeńskiej.

2. Następnie przygotuj dressing do sałatki z sosu balsamicznego, oliwy z oliwek, cukru, soli i pieprzu.

Pizza z szynką parmeńską

Potrzebujesz:

noża,

foremkę na pizzę,

naczynie do ciasta.

Składniki na ciasto: (na cztery porcje):

250 g mąki pszennej,

100 ml przegotowanej wody,

25 g drożdży,

pół łyżeczki cukru,

1 łyżkę oleju lub oliwy z oliwek.

Składniki na sos pomidorowy:

pół puszki pomidorów,

1 łyżkę oleju lub oliwy z oliwek,

1 łyżeczkę suszonego oregano ,

, sól, pieprz i cukier od smaku.

Dodatki do pizzy:

100 g mozzarelli w zalewie,

5 plasterków pokrojonej szynki parmeńskiej,

kilkanaście czarnych oliwek,

kilkanaście pomidorów koktajlowych,

200 g rukoli,

kilkanaście listków świeżej bazylii.

Czas przygotowania: 2 godziny

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

1. Drożdże rozpuść w 50 ml wody, dodaj cukier, 2 łyżki mąki i odstaw na pół godziny w ciepłe miejsce.

2. Po wyrośnięciu ciasta, dodaj do niego pozostałą część mąki, oliwę, resztę wody, a następnie wyrabiaj je przez ok. 15 minut i pozostaw pod przykryciem na około godzinę.

3. Następne przygotuj sos pomidorowy: ugotuj pomidory, dodaj do nich oregano i pieprz, pozostaw na ogniu przez ok. 10 minut, ciągle mieszając.

4. Wyrośnięte ciasto rozwałkuj, a następnie posmaruj równomiernie sosem pomidorowym.

5. Na ciasto posmarowane sosem pomidorowym rozłóż składniki wedle uznania, a następnie wstaw pizzę do piekarnika nagrzanego do temperatury 250 stopni i piecz przez ok. 30 minut.

6. Po wyjęciu posyp pizzę rukolą i świeżą bazylią.

Smacznego!