Każdy przedsiębiorca posiadający niewielki, lokalny biznes prędzej czy później będzie musiał rozważyć wdrożenie reklamy swoich usług. Mimo że możliwości promocyjnych jest wiele, to wiele osób prowadzących swoje biznesy z różnych względów z nich nie korzysta. Jeśli firma nie posiada zbyt dużych środków finansowych na reklamę, to należy skupić się na tanich formach dotarcia do potencjalnych klientów. A tych – wbrew pozorom – jest naprawdę dużo.

Wśród przedsiębiorców, szczególnie tych starszych, panuje przekonanie, że reklama musi wiązać się z dużymi wydatkami. Głównie dlatego nie podejmują oni żadnych działań i w efekcie przegrywają rywalizację z konkurencją o klienta.

Sprawdzone sposoby taniego promowania biznesu lokalnego

W przypadku firm o zasięgu lokalnym cały czas bardzo duże znaczenie ma tzw. poczta pantoflowa. Opinia klientów, którzy skorzystali z usług danej firmy i polecili ją kolejnym osobom przekłada się na zainteresowanie usługami. Czasami same polecenia są jednak niewystarczające, ponieważ przynoszą zbyt mały w stosunku do potrzeb ruch.

Dobrą formą promocji może być nawiązanie współpracy z innymi firmami lokalnymi na zasadzie wzajemnego reklamowania usług. W takich przypadkach mogą być to ulotki, banery i plakaty czy banery na stronach internetowych. Taki rodzaj współpracy nie generuje wysokich kosztów, gdyż wszystko sprowadza się do opłat za druk materiałów promocyjnych.

Wiele możliwości reklamowych przedsiębiorcy mają w Internecie. Jeśli ktoś jeszcze nie promuje swojej marki w sieci, to prawdopodobnie popełnia największy błąd w prowadzeniu firmy. Obecnie sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem Internetu pozwala generować znaczące przychody. Oczywiście, aby tak było należy prowadzić przemyślane, a przede wszystkim regularne działania. Portale społecznościowe, takie jak: Facebook, Instagram, Twitter czy Google Plus, dają możliwość bezpośredniego dotarcia do potencjalnych klientów. Często wystarczy założenie tam profili firmowych i regularne dodawanie zdjęć i materiałów wideo. Absolutnym obowiązkiem wydaje się również założenie własnej strony www, na której użytkownik znajdzie niezbędne informacje: ofertę, cennik, kontakt i wskazówki dojazdu.

Reklama lokalnego biznesu: kiedy skorzystać z pomocy profesjonalistów?

Nie da się ukryć, że szczególnie w przypadku promocji w Internecie przydaje się wiedza i doświadczenie w tej dziedzinie. Niektórzy właściciele firm nie korzystają na co dzień z portali społecznościowych, więc trudno byłoby im było prowadzić tam samemu działania reklamowe. W takich przypadkach warto poszukać zaufanej osoby znającej ten temat lub specjalistycznej firmy. Druga opcja prawdopodobnie będzie wiązała się jednak z większym wydatkiem, na który nie wszystkie firmy mogą sobie pozwolić.

Dobrym rozwiązaniem jest udział w różnego rodzaju szkoleniach z zakresu promocji firmy w Internecie. Warto rozważyć wysłanie na taki event młodego, „czującego temat” pracownika, który docelowo mógłby odpowiadać za proste działania reklamowo-informacyjne w sieci. Decydując się na taki krok, trzeba jednak pamiętać, że efekty prawdopodobnie nie będą takie, jak w przypadku nawiązania współpracy z doświadczonymi specjalistami od marketingu w Internecie.