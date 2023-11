Praca na własnej działalności gospodarczej kojarzy się ze swobodą, brakiem stresu i elastycznym czasem. W wielu przypadkach rzeczywistość nie jest jednak tak kolorowa. Najczęściej osoby będące „na swoim“ mają problemy z usystematyzowaniem pracy i wygospodarowaniem czasu wolnego. Podpowiadamy, co zrobić, aby oddzielić życie zawodowe od prywatnego i jak w prosty sposób ustabilizować swój harmonogram pracy.

Reklama

Posiadanie własnej firmy, to wiele korzyści, ale też szereg obowiązków, których nie mają osoby pracujące na etacie. Nawet jeśli wykonywana praca sprawia przyjemność, to bez odpowiedniej przerwy na regenerację, może stać się przykrym obowiązkiem.

Stworzenie planu pracy kluczem do sukcesu

Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wiele czasu traci na samo zastanawianie się nad tym, jakie rzeczy musi wykonać danego dnia. Akurat pod tym względem w pracy na etacie jest łatwiej. Pracując na danym stanowisku wiadomo jakie ma się obowiązki, a do tego wszystko nadzoruje przełożony lub szef. Posiadając własną działalność, o wszystko trzeba zadbać samemu. Dlatego bardzo ważne jest ułożenie planu pracy na cały tydzień.

Najlepiej zdecydować się na stworzenie czytelnego harmonogramu, który będzie można przyczepić na tablicy na ścianie albo wprowadzić dane do elektronicznego pliku. Wszystko zależy od rodzaju wykonywanej pracy i częstotliwości korzystania z komputera i innych urządzeń moblinych. Decydując się na pierwszą z opcji, czyli wersję papierową, warto zawsze mieć ze sobą notatnik służący do zapisywania kolejnych obowiązków. Później należy je dopisać do listy przyczepionej na ścianie. Forma elektroniczna jest o tyle prostsza, że na bieżąco można dokonywać w niej zmian, nawet poza biurem.

Na co zwrócić uwagę przy tworzeniu harmonogramu pracy?

Tworząc harmonogram należy pamiętać o wszystkim, co jest związane z prowadzeniem działalności. Aktualizowanie różnego rodzaju ewidencji płatności, porządkowanie faktur i dostarczenie ich do księgowości czy opłacanie rachunków - to wszystko pochłania sporo czasu i musi znaleźć się w harmonogramie cyklicznych obowiązków.

Reklama

Przejrzysty harmonogram miesięczny powinien być podzielony na tygodnie i dni wraz z możliwością dopisania do nich godzin realizacji (jest to szczególnie ważne w przypadku planowania spotkań). Plan najlepiej tworzyć na początku miesiąca, zaczynając od wpisania stałych spraw do zrealizowania. Następnie w każdy weekend najlepiej zaplanować wszystko na kolejny tydzień. Poniedziałek jest ważnym dniem w tygodniu roboczym i dlatego warto już wtedy realizować obowiązki z listy, zamiast dopiero ją tworzyć.